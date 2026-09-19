Accoltellato alla schiena nella notte, grave 21enne

il ragazzo sarebbe stato inseguito da alcune persone

Notte di paura nel quartiere Pendino, a Napoli, dove un giovane di 21 anni è arrivato all'ospedale Pellegrini con ferite provocate da un'arma da taglio. Sul caso sono intervenuti i Carabinieri, chiamati a ricostruire quanto accaduto e soprattutto a individuare le persone che avrebbero preso parte all'aggressione.Il 21enne, già noto alle forze dell'ordine, è stato sottoposto alle cure dei sanitari per ferite da arma da taglio localizzate nella zona lombare e dorsale. Le condizioni non risultano preoccupanti e il giovane non sarebbe in pericolo di vita.L'aggressione dopo un inseguimentoSecondo una prima ricostruzione, ancora tutta da verificare attraverso gli accertamenti investigativi, il ragazzo sarebbe stato inseguito da alcune persone nella zona dell'incrocio di via Giacomo Savarese.La fuga si sarebbe conclusa con l'aggressione e con il ferimento alla schiena. Al momento, tuttavia, non sono ancora chiari né il numero esatto delle persone coinvolte né il motivo che avrebbe fatto scattare l'inseguimento.Saranno gli accertamenti dei militari a stabilire se la sequenza ricostruita nelle prime ore trovi conferma e quali siano stati i passaggi precedenti al ferimento.I Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamicaDopo l'arrivo del giovane al Pellegrini, sono scattati gli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia Napoli-Stella. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire con precisione il percorso compiuto dal 21enne e le circostanze nelle quali sarebbe stato colpito.Particolare attenzione potrebbe essere rivolta alla zona di via Giacomo Savarese, individuata come il punto nel quale sarebbe iniziato l'inseguimento. L'obiettivo è anche verificare l'eventuale presenza di testimoni e acquisire elementi utili a identificare le persone coinvolte.La dinamica resta quindi ancora da definire nei dettagli. Le informazioni raccolte nelle prime ore dovranno essere confrontate con gli accertamenti dei militari per stabilire cosa sia effettivamente accaduto.Il giovane ricoverato al PellegriniIl 21enne è stato preso in carico dai sanitari dell'ospedale Pellegrini per le ferite riportate alla schiena. La localizzazione delle lesioni, nella zona lombare e dorsale, ha reso necessario il ricovero, ma le condizioni cliniche riferite non destano particolare preoccupazione.Nel frattempo, l'attività investigativa prosegue per chiarire il contesto dell'aggressione. Restano da accertare l'identità degli eventuali aggressori, il movente e l'esatta successione degli eventi che hanno preceduto il ferimento.I Carabinieri della Compagnia Napoli-Stella stanno lavorando per trasformare i primi elementi raccolti nella notte in una ricostruzione completa dell'episodio, ancora al vaglio degli investigatori.