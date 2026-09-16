Accoltella anziano, arrestato per tentato omicidio

La coltellata ha provocato lesioni alla trachea e alla tiroide, oltre a una consistente emorragia

Svolta nelle indagini sull’accoltellamento avvenuto lunedì pomeriggio nel rione Prato di Eboli. I carabinieri hanno individuato e denunciato un uomo ritenuto il presunto responsabile dell’aggressione ai danni di un pensionato di 81 anni, colpito alla gola con un fendente.L’anziano, nonostante la gravità della ferita, sarebbe rimasto cosciente dopo l’aggressione e avrebbe fornito agli investigatori elementi utili per ricostruire quanto accaduto. Proprio le indicazioni raccolte mentre si trovava in ospedale avrebbero contribuito all’identificazione del presunto aggressore, rintracciato dai militari a circa 24 ore di distanza dai fatti.L’81enne è attualmente ricoverato in rianimazione all’ospedale Maria Santissima Addolorata di Eboli, dove resta in prognosi riservata. La coltellata ha provocato lesioni alla trachea e alla tiroide, oltre a una consistente emorragia.Dopo il trasferimento al pronto soccorso, i sanitari sono intervenuti per contenere la perdita di sangue e stabilizzare il pensionato, che successivamente ha potuto fornire la propria versione dei fatti agli investigatori.Il presunto aggressore è stato denunciato con l’accusa di tentato omicidio. Restano ora da chiarire le ragioni che avrebbero portato all’accoltellamento: i carabinieri stanno proseguendo gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’episodio e soprattutto individuare il possibile movente.