A 15 anni ruba un Suv e sperona le auto mentre è in fuga

Durante la fuga il suv ha speronato una Audi A3 condotta da una giovane donna

Era alla guida di un suv di grossa cilindrata nonostante avesse appena 15 anni e, quando le forze dell'ordine gli hanno intimato di fermarsi, avrebbe accelerato dando vita a una fuga sulla E45. La corsa è terminata dopo alcuni chilometri, nei pressi di Umbertide, dove il giovane è stato bloccato dai militari.L'episodio è avvenuto lungo la strada di grande comunicazione E45, in direzione sud verso Perugia, all'altezza di Città di Castello. Il ragazzo era al volante di una Land Rover Vogue quando non avrebbe rispettato l'alt delle forze dell'ordine, proseguendo a velocità sostenuta.Durante la fuga il suv ha speronato una Audi A3 condotta da una giovane donna. Fortunatamente, la conducente non ha riportato conseguenze fisiche.La fuga è proseguita per diversi chilometri fino all'uscita di Umbertide, dove i militari sono riusciti a fermare il quindicenne e a mettere fine all'inseguimento.Il suv era stato rubatoGli accertamenti effettuati sul veicolo hanno fatto emergere ulteriori elementi. La Land Rover è risultata essere stata rubata da un autosalone di Ravenna. Anche la targa ha insospettito gli investigatori: quella applicata sul mezzo non era quella originale ed era stata fissata attraverso un adesivo.Il giovane è stato arrestato in flagranza per le ipotesi di ricettazione, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.Considerata la minore età, la vicenda è stata presa in carico dalla Procura per i Minorenni di Perugia, che coordina gli accertamenti. Su disposizione dell'autorità giudiziaria, il 15enne è stato trasferito all'Istituto Penale per i Minorenni di Firenze, dove rimane a disposizione della magistratura.