Uccisa a colpi di pietre, marito sotto torchio

Sul luogo sono stati effettuati i primi rilievi utili a ricostruire la dinamica dei fatti e a individuare eventuali elementi che possano contribuire a chiarire cosa sia accaduto

Una donna di 72 anni è stata trovata senza vita in un fondo agricolo nella zona di Villaggio Frassa, nell'area urbana di Corigliano-Rossano, in provincia di Cosenza. La vittima è Carmela Bifano, madre di un figlio. Il ritrovamento del cadavere ha fatto scattare immediatamente le indagini della Polizia, coordinate dalla Procura della Repubblica di Castrovillari.Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, la donna potrebbe essere stata aggredita e colpita alla testa con una pietra. Si tratta, tuttavia, di una prima ipotesi investigativa che dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti medico-legali. A fare piena luce sulle cause e sulle modalità del decesso sarà soprattutto l'autopsia, già disposta dalla Procura.Il ritrovamento nel terrenoIl corpo di Carmela Bifano è stato rinvenuto all'interno di un terreno agricolo nella zona di Villaggio Frassa. Le circostanze del ritrovamento hanno immediatamente fatto ipotizzare una morte violenta e gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le ultime ore di vita della 72enne.Sul luogo sono stati effettuati i primi rilievi utili a ricostruire la dinamica dei fatti e a individuare eventuali elementi che possano contribuire a chiarire cosa sia accaduto. Gli inquirenti mantengono al momento il massimo riserbo sull'attività investigativa.L'ipotesi dei colpi alla testaTra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c'è quella secondo cui la donna sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con una pietra. Non è però ancora possibile stabilire con certezza se siano state le eventuali lesioni riportate a provocare la morte.Per questo motivo sarà determinante l'esame autoptico. Gli accertamenti medico-legali potranno fornire indicazioni decisive sulla causa del decesso, sulla natura delle ferite e, per quanto possibile, sulla sequenza temporale degli eventi.La posizione del marito sotto esameUn elemento sul quale si stanno concentrando le verifiche riguarda la presenza del marito della vittima. Da quanto emerso finora, Carmela Bifano si sarebbe trovata in sua compagnia nelle fasi precedenti al ritrovamento.La posizione dell'uomo è attualmente al vaglio degli investigatori. Al momento, dunque, non risultano elementi sufficienti per attribuirgli responsabilità nell'accaduto e ogni ricostruzione dovrà essere verificata attraverso gli accertamenti investigativi.Gli inquirenti stanno approfondendo in particolare la sfera familiare della vittima, ricostruendo i rapporti personali e le circostanze che hanno preceduto la morte della donna.Indagini in corsoLa Polizia sta lavorando per ricostruire con precisione quanto avvenuto nel terreno di Villaggio Frassa. Gli investigatori dovranno mettere insieme gli elementi raccolti sulla scena, le eventuali testimonianze e gli esiti degli accertamenti scientifici e medico-legali.La Procura di Castrovillari coordina l'inchiesta e, nelle prossime ore, potrebbero emergere ulteriori dettagli sulla dinamica della morte e sulle persone ascoltate nell'ambito delle indagini.Resta quindi ancora da chiarire il quadro complessivo della vicenda: chi abbia incontrato per ultimo Carmela Bifano, cosa sia accaduto nel terreno agricolo e soprattutto quale sia stata la causa esatta del decesso. Saranno gli accertamenti disposti dalla magistratura e il lavoro degli investigatori a fornire le risposte.