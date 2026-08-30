"Ti devi muovere" e picchiano l'infermiera: arrestata una donna

Mentre l'operatrice sanitaria era intenta a valutare la donna, alcuni familiari avrebbero iniziato a rivolgerle insulti e minacce

Un'altra aggressione ai danni di personale sanitario si è verificata nella notte tra il 29 e il 30 agosto all'ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania. La vittima è un'infermiera che, proprio mentre stava cercando di prestare soccorso a una paziente arrivata in condizioni gravissime, sarebbe stata colpita da alcuni familiari della donna.Tutto sarebbe iniziato quando un'automobile è arrivata rapidamente nell'area del Pronto soccorso, attirando l'attenzione del personale anche a causa dei ripetuti colpi di clacson. A bordo si trovava un'anziana in codice rosso, in stato di semi-incoscienza.L'infermiera di turno si è avvicinata immediatamente alla vettura per verificare le condizioni della paziente e prestarle le prime cure. È stato proprio durante quei concitati momenti che la situazione è degenerata.«Ti devi muovere»Mentre l'operatrice sanitaria era intenta a valutare la donna, alcuni familiari avrebbero iniziato a rivolgerle insulti e minacce, lamentando la rapidità delle operazioni.Secondo la ricostruzione diffusa dall'associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, a un certo punto sarebbe stata pronunciata anche la frase «Ti devi muovere». Pochi istanti dopo, l'infermiera sarebbe stata aggredita alle spalle con schiaffi e pugni.La donna si trovava ancora china nell'abitacolo e stava cercando di assistere la paziente quando sarebbe stata colpita.Nonostante l'aggressione, l'operatrice non si sarebbe fermata. Ha continuato a occuparsi dell'anziana, contribuendo al trasferimento della paziente all'interno del Pronto soccorso, dove è stata presa in carico dall'équipe sanitaria.L'arrivo dei CarabinieriNel frattempo è stato richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Giugliano, che hanno raccolto le prime informazioni e ricostruito quanto accaduto all'interno dell'area ospedaliera.Al termine degli accertamenti è stata identificata una donna di 54 anni, già conosciuta dalle forze dell'ordine, che è stata arrestata.Secondo quanto riferito, nei suoi confronti è stata contestata l'ipotesi di lesioni personali nei confronti di personale sanitario. La 54enne è stata posta agli arresti domiciliari in attesa delle successive decisioni dell'autorità giudiziaria.L'ennesimo episodio di violenza in ospedaleLa vicenda riporta nuovamente l'attenzione sul fenomeno delle aggressioni nei confronti di medici, infermieri e operatori sanitari. In questo caso, l'episodio sarebbe avvenuto mentre l'infermiera stava svolgendo una delle attività più delicate del proprio turno: la valutazione iniziale di una paziente arrivata in condizioni di emergenza.A rendere ancora più grave la situazione è il fatto che, nonostante i colpi ricevuti, l'operatrice abbia continuato a occuparsi della donna, mettendo al primo posto la necessità di garantire l'assistenza alla paziente.L'episodio è stato denunciato pubblicamente da Nessuno Tocchi Ippocrate, associazione da tempo impegnata nel segnalare e contrastare gli episodi di violenza contro il personale sanitario.Saranno ora gli ulteriori accertamenti dell'autorità giudiziaria a definire nel dettaglio le responsabilità delle persone coinvolte e la dinamica dell'aggressione.