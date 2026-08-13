Scomparsa da 48 ore, ritrovata in un dirupo
La conformazione particolarmente impervia del luogo ha reso particolarmente complesse le operazioni di recupero
Si sono concluse con un tragico epilogo le ricerche della 73enne scomparsa a Camerota, nel Salernitano. Il corpo della donna è stato individuato sul fondo di un dirupo profondo circa 30 metri, in una zona impervia del territorio comunale. L'allarme era scattato dopo che i familiari non erano più riusciti a mettersi in contatto con lei. La donna, originaria proprio di Camerota, si era allontanata facendo perdere le proprie tracce. Preoccupati per la sua assenza, i parenti hanno immediatamente chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.Le ricerche fino al tragico ritrovamentoDopo la segnalazione sono state avviate le operazioni di ricerca, con l'impiego dei Vigili del Fuoco e dei carabinieri.Le squadre hanno perlustrato diverse aree del territorio, concentrando l'attenzione anche sulle zone più difficili da raggiungere. Proprio durante le ricerche è stata individuata la donna, ormai priva di vita, in fondo a una profonda scarpata.La conformazione particolarmente impervia del luogo ha reso particolarmente complesse le operazioni di recupero.Il recupero con tecniche speleo-alpino-fluvialiPer raggiungere il punto in cui si trovava il corpo, i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare una manovra speleo-alpino-fluviale, una tecnica specifica impiegata negli interventi di soccorso e recupero in ambienti difficili, come gole, pareti rocciose, forre e dirupi.Gli operatori hanno raggiunto il fondo della scarpata e recuperato la salma, completando un intervento reso particolarmente delicato dalla profondità del precipizio e dalle caratteristiche del terreno.Una volta conclusa l'operazione, il corpo è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.Autopsia per chiarire le cause della morteLa salma sarà trasferita a Vallo della Lucania, dove verranno effettuati gli esami autoptici disposti dall'autorità giudiziaria.L'autopsia dovrà contribuire a chiarire le cause del decesso e fornire ulteriori elementi sulla dinamica dell'accaduto, compreso il momento e le modalità della caduta.Al momento, l'ipotesi principale è quella di una caduta nel dirupo, ma saranno gli accertamenti investigativi e medico-legali a ricostruire con precisione quanto avvenuto.Indagini affidate ai carabinieriSul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i militari dell'Arma, che hanno effettuato i primi accertamenti e raccolto gli elementi utili alla ricostruzione della vicenda.Gli investigatori dovranno ora ricostruire le ultime ore della 73enne, verificando i suoi spostamenti e le circostanze che hanno preceduto la scomparsa.Una vicenda che ha tenuto con il fiato sospeso familiari e soccorritori e che si è conclusa nel modo più drammatico, con il ritrovamento della donna senza vita dopo ore di ricerche.