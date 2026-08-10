Ruba in un pub, viene ripreso dalle telecamere

L'uomo avrebbe quindi prelevato i contanti presenti e, senza soffermarsi ulteriormente nei locali, sarebbe uscito

Colpo nella notte al The Liffey Irish Pub, storico locale di via Sant'Agostino, nel cuore del centro storico di Benevento e a pochi passi dall'Arco di Traiano. Un uomo, con il volto coperto e un cappellino, è riuscito a entrare nel pub dopo aver forzato la porta d'ingresso. Un'azione rapida, durata pochi istanti, ma interamente immortalata dalle telecamere di videosorveglianza dell'attività.L'irruzione nella notteSecondo una prima ricostruzione, il ladro avrebbe raggiunto il locale durante la notte e avrebbe forzato la porta d'ingresso riuscendo così a introdursi all'interno.Una volta dentro, avrebbe raggiunto direttamente il registratore di cassa, dove era custodito il denaro.L'uomo avrebbe quindi prelevato i contanti presenti e, senza soffermarsi ulteriormente nei locali, sarebbe uscito dal pub facendo perdere rapidamente le proprie tracce.Un'azione apparentemente studiata per essere portata a termine nel minor tempo possibile.Tutto ripreso dalle telecamereA incastrare il responsabile potrebbero essere state proprio le immagini registrate dal sistema di videosorveglianza del locale.Le telecamere hanno infatti immortalato l'intera sequenza, dall'ingresso dell'uomo fino alla sua fuga.Il titolare del The Liffey ha deciso di rendere pubbliche le immagini attraverso i social, mostrando così le fasi del furto e contribuendo a documentare quanto accaduto.I filmati hanno consentito agli investigatori di acquisire elementi utili per l'identificazione dell'autore del colpo.L'uomo individuato e portato in QuesturaLa vicenda ha avuto un seguito investigativo particolarmente rapido.L'uomo ripreso dalle telecamere sarebbe stato infatti individuato e accompagnato in Questura, dove sono in corso gli accertamenti da parte della Polizia.Gli investigatori dovranno ora ricostruire con precisione la dinamica del furto e verificare tutti gli elementi raccolti a suo carico.Le immagini della videosorveglianza rappresentano uno dei principali elementi acquisiti nell'indagine e potrebbero risultare decisive per chiarire le responsabilità.Preoccupazione tra i commercianti del centroIl furto riaccende anche l'attenzione sulla sicurezza degli esercizi commerciali nelle ore notturne, soprattutto nel centro storico di Benevento.Il The Liffey Irish Pub si trova in una zona particolarmente frequentata, nel cuore della città, a breve distanza da uno dei principali monumenti cittadini.Per il titolare, oltre al danno economico provocato dal denaro sottratto, resta il problema dei danni provocati alla porta d'ingresso durante l'effrazione.Gli accertamenti della Polizia proseguiranno per definire ogni aspetto della vicenda e verificare l'eventuale presenza di ulteriori elementi utili alle indagini.