Rompe le acque ma resta bloccata nel traffico

La situazione ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri

Era diretta in ospedale per dare alla luce il suo bambino, ma il maltempo e il traffico intenso hanno rischiato di trasformare quei momenti di attesa in una corsa contro il tempo. È accaduto lungo la strada tra Meta e Piano di Sorrento, dove una donna in procinto di partorire è rimasta bloccata a bordo dell’auto insieme al marito. La situazione ha fatto scattare l’allarme e sul posto sono intervenuti rapidamente i carabinieri. Resisi conto dell’urgenza, i militari hanno attivato i lampeggianti e si sono messi alla guida del convoglio, aprendo un varco tra le auto e accompagnando la vettura della coppia verso l’ospedale.



La destinazione è stata l’ospedale di Castellammare, raggiunto grazie alla scorta dei carabinieri. Un intervento tempestivo che ha consentito alla futura mamma di arrivare in struttura senza ulteriori ritardi, proprio mentre il parto era ormai imminente.



La vicenda si è conclusa nel migliore dei modi. Poco dopo l’arrivo in ospedale, la donna ha dato alla luce un maschietto dal peso di ben 4,2 chili.



Mamma e neonato stanno bene. Per la famiglia, dunque, la paura e la concitazione di quei momenti hanno lasciato rapidamente spazio alla gioia per la nascita del bambino, arrivato al mondo dopo una vera e propria corsa accompagnata dai carabinieri.