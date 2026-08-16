Ragazza imbocca a piedi il cavalcavia dell'A3 a Torre

Nel corso delle operazioni alcuni poliziotti hanno riportato anche delle contusioni, a testimonianza delle difficoltà incontrate durante il soccorso

Momenti di forte apprensione nel pomeriggio di Ferragosto a Torre Annunziata, dove una donna che si trovava in una situazione di grave pericolo su un cavalcavia dell'autostrada A3 è stata raggiunta e messa in salvo dalla Polizia. L'allarme è scattato dopo una segnalazione relativa alla presenza della donna sul cavalcavia. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, insieme ai colleghi della Sottosezione della Polizia Stradale di Angri.Il dialogo con gli agentiI poliziotti sono riusciti a raggiungere la donna e, durante l'intervento, hanno instaurato con lei un dialogo. Dopo aver gestito la situazione, gli agenti sono riusciti a metterla in sicurezza, evitando conseguenze ancora più gravi.Nel corso delle operazioni alcuni poliziotti hanno riportato anche delle contusioni, a testimonianza delle difficoltà incontrate durante il soccorso.A rendere noto l'episodio è stato Angelo Raffaele Esposito, segretario regionale della Campania del Silp Cgil, che ha espresso il proprio apprezzamento per l'intervento degli agenti.«Quanto accaduto a Torre Annunziata dimostra ancora una volta cosa significhi realmente essere al servizio dello Stato e dei cittadini», ha commentato Esposito.Il rappresentante sindacale ha poi sottolineato come, anche durante una giornata festiva, gli operatori della Polizia di Stato continuino a garantire il presidio del territorio: «Anche in una giornata di festa come Ferragosto, la presenza delle donne e degli uomini della Polizia di Stato garantisce presenza, sicurezza e soccorso».