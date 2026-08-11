Presi i killer del buttafuori papà di quattro figli: sono due fratelli

La tragedia si è consumata nella notte tra l'8 e il 9 agosto, nei pressi della discoteca “Il Castello”

Svolta nelle indagini sulla morte di Antonio Perrotta, il 34enne deceduto dopo essere stato brutalmente aggredito all'esterno di una discoteca di Sangineto, nel Cosentino. A poche ore dall'omicidio, gli investigatori della Procura di Paola hanno individuato due fratelli, di 20 e 21 anni, ritenuti al momento possibili responsabili del pestaggio culminato con la morte dell'uomo.I due giovani, D.O. e U.O., sono originari di Belvedere Marittimo, centro della costa tirrenica cosentina non distante da Sangineto, ma da tempo risiedono in Lussemburgo, dove vivono e lavorano.La tragedia si è consumata nella notte tra l'8 e il 9 agosto, nei pressi della discoteca “Il Castello”. Perrotta sarebbe stato coinvolto in una discussione degenerata rapidamente in una violenta aggressione. Le ferite riportate durante il pestaggio si sono rivelate fatali.Sono ora gli investigatori a dover ricostruire con precisione ogni fase della vicenda, dall'origine della lite fino ai momenti immediatamente successivi all'aggressione.I due fratelli rintracciati dopo le indaginiDopo la morte del 34enne, gli investigatori hanno avviato un'imponente attività per identificare le persone che avrebbero preso parte all'aggressione. Gli accertamenti si sarebbero concentrati anche sui due fratelli, che dopo i fatti avrebbero tentato di allontanarsi e far perdere le proprie tracce.La fuga, però, non sarebbe servita a evitare l'identificazione. Grazie agli elementi raccolti durante le indagini, i due sono stati rintracciati e fermati.In queste ore vengono sottoposti agli interrogatori, mentre gli investigatori continuano a raccogliere elementi utili per ricostruire la dinamica dell'accaduto e stabilire le eventuali responsabilità individuali.Il legame con il LussemburgoLa storia dei due giovani si divide tra Calabria e Lussemburgo. Entrambi sono originari di Belvedere Marittimo, ma da tempo hanno trasferito la propria vita nel Paese europeo, dove risultano residenti e dove lavorano.Il più giovane dei due, inoltre, pratica rugby e milita nella nazionale lussemburghese. Secondo le informazioni raccolte, i fratelli sarebbero tornati in Calabria per trascorrere un periodo di vacanza nei luoghi d'origine.È proprio durante questo soggiorno che si sarebbe verificato il drammatico episodio destinato a trasformarsi in un'inchiesta per omicidio.La lite davanti alla discotecaRestano ancora diversi punti da chiarire sull'origine del litigio. Una delle ipotesi al vaglio degli investigatori riguarda l'accesso alla discoteca “Il Castello”.Secondo una prima ricostruzione, i due giovani potrebbero essere stati privi del biglietto e Antonio Perrotta sarebbe intervenuto per allontanarli. La stessa discoteca avrebbe precisato che il 34enne non era un dipendente del locale.Da questo episodio sarebbe quindi nata una discussione che, in breve tempo, sarebbe degenerata in una violenta aggressione.Saranno ora gli interrogatori, le testimonianze delle persone presenti e gli altri elementi raccolti dagli investigatori a stabilire cosa sia effettivamente accaduto quella notte e quale sia stato il ruolo dei due fratelli.Un'indagine ancora in corsoLa Procura di Paola continua a lavorare per ricostruire ogni passaggio della vicenda. L'obiettivo degli investigatori è mettere in ordine le diverse fasi della serata, comprendere cosa abbia provocato lo scontro e accertare con precisione le responsabilità per la morte di Antonio Perrotta.I due giovani restano al momento al centro dell'inchiesta e la loro posizione dovrà essere valutata dall'autorità giudiziaria alla luce degli elementi raccolti.La morte del 34enne ha intanto profondamente colpito la comunità della costa tirrenica cosentina, mentre proseguono gli accertamenti per fare piena luce su quella che, da una discussione apparentemente nata all'esterno di una discoteca, si è trasformata in una tragedia.