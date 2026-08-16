Prenota una casa vacanza, ma la trova abitata

I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la vicenda e risalire ai responsabili

Aveva versato 300 euro per prenotare una casa vacanze a Castellammare di Stabia, convinta di aver trovato l’alloggio attraverso Booking. Alla vigilia della partenza, però, ha scoperto che l’abitazione indicata nell’annuncio era in realtà una casa privata regolarmente occupata. La vittima è una donna di 52 anni, residente a Porto Mantovano, che dopo aver scoperto la presunta truffa si è rivolta ai carabinieri e ha presentato denuncia.L'indagine dei carabinieriI militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la vicenda e risalire ai responsabili. Al termine delle indagini sono stati identificati due uomini di 64 e 50 anni, entrambi residenti nel Napoletano.Secondo quanto emerso, i due avrebbero agito insieme nella gestione della falsa prenotazione. Per entrambi è quindi scattata la denuncia per truffa in concorso.La donna, dopo aver effettuato il pagamento, si è resa conto soltanto a ridosso della partenza che qualcosa non tornava: l'indirizzo associato alla presunta casa vacanze corrispondeva infatti a un'abitazione privata nella quale vivevano regolarmente altre persone.Una vicenda che riaccende l'attenzione sulle truffe legate alle case vacanza, particolarmente frequenti nei periodi di maggiore affluenza turistica, quando aumenta il numero delle prenotazioni online.