Parcheggiatore abusivo sfonda l'auto dei vigili con un bastone

Nel corso della colluttazione sarebbe stato ferito anche uno degli appartenenti alla Polizia Municipale

Momenti di forte tensione a Torre Annunziata, dove un parcheggiatore abusivo avrebbe aggredito alcuni agenti della Polizia Municipale durante un intervento nella zona del Lido Nettuno. L'uomo, secondo quanto ricostruito finora, avrebbe impugnato un bastone e colpito ripetutamente l'autovettura di servizio, arrivando a danneggiarne anche il parabrezza. L'episodio si è verificato nell'area che il parcheggiatore era solito frequentare. La dinamica dell'accaduto è ancora al vaglio degli investigatori, chiamati a ricostruire con precisione cosa abbia fatto degenerare la situazione e quali siano state le circostanze che hanno preceduto l'aggressione.



L'intervento dei vigili e l'aggressione



Secondo le prime informazioni, gli agenti della Polizia Municipale si sarebbero recati nella zona del Lido Nettuno nell'ambito dei controlli sul territorio. Proprio durante l'intervento sarebbe iniziato il confronto con il parcheggiatore abusivo.



In pochi istanti la situazione sarebbe degenerata. L'uomo avrebbe iniziato a colpire con un bastone l'auto di servizio degli agenti, provocando diversi danni e arrivando a sfondare il parabrezza. Nel corso della colluttazione sarebbe stato ferito anche uno degli appartenenti alla Polizia Municipale.



Anche il parcheggiatore abusivo avrebbe riportato alcune lesioni durante l'intervento degli agenti. Per entrambi si è reso necessario il ricorso alle cure mediche.



Il trasporto in ospedale



L'agente ferito e l'uomo sono stati accompagnati al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna e Santissima Madonna della Neve di Boscotrecase. I sanitari hanno prestato loro le cure necessarie e, fortunatamente, le ferite riportate non sarebbero risultate particolarmente gravi.



Dopo gli accertamenti e le medicazioni del caso, entrambi sono stati dimessi dall'ospedale.



L'arresto del parcheggiatore



Al termine dell'intervento, il parcheggiatore abusivo è stato arrestato. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine per la sua presenza abituale nell'area del Lido Nettuno, dove sarebbe stato solito svolgere l'attività di parcheggiatore abusivo.



Il pubblico ministero ha disposto per lui gli arresti domiciliari, in attesa dell'udienza davanti al Tribunale di Torre Annunziata. Sarà l'autorità giudiziaria a valutare la sua posizione e a decidere i successivi provvedimenti.



Le indagini sulla dinamica



Restano ancora diversi aspetti da chiarire. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire nel dettaglio le fasi dell'intervento e, soprattutto, le ragioni che avrebbero portato il parcheggiatore a reagire con violenza nei confronti degli agenti.



Gli accertamenti dovranno stabilire anche l'esatta sequenza dei fatti, verificando eventuali testimonianze e tutti gli elementi disponibili. Particolare attenzione sarà rivolta ai danni provocati all'auto della Polizia Municipale e alle circostanze nelle quali l'agente sarebbe rimasto ferito.



L'episodio riaccende inoltre l'attenzione sulla presenza dei parcheggiatori abusivi nelle aree maggiormente frequentate della città, soprattutto nelle zone vicine agli stabilimenti balneari. Nel caso specifico, tuttavia, saranno le indagini e gli accertamenti dell'autorità giudiziaria a stabilire con precisione responsabilità e dinamica dell'accaduto.