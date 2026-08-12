Palpeggia studentessa sul bus e viene arrestato

La misura è stata adottata nell'ambito del procedimento penale ancora in corso: la responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata nelle successive fasi giudiziarie

Avrebbe approfittato del viaggio su un autobus di linea per molestare una giovane studentessa. Per questo un cittadino ucraino residente a Pesaro è stato sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, in esecuzione di un'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Cassino. Il provvedimento è arrivato al termine di un'attività investigativa avviata dai carabinieri della Stazione di Cassino dopo la denuncia presentata dalla ragazza. L'indagine ha consentito di ricostruire quanto sarebbe accaduto a metà luglio, durante un viaggio sulla tratta Napoli-Pescara.



La presunta aggressione durante il viaggio



Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la giovane si trovava a bordo dell'autobus quando, nel tratto nei pressi di Cassino, l'uomo avrebbe iniziato a compiere nei suoi confronti palpeggiamenti non consensuali.



La studentessa, dopo aver cercato di divincolarsi, sarebbe riuscita a sottrarsi alla situazione e a chiedere immediatamente aiuto a un'amica che si trovava sullo stesso autobus.



L'uomo avrebbe quindi tentato di giustificare il proprio comportamento prima di allontanarsi.



La giovane ha successivamente presentato denuncia ai carabinieri, fornendo agli investigatori gli elementi necessari per avviare gli accertamenti.



Le indagini dei carabinieri



I militari della Stazione di Cassino hanno avviato le verifiche per ricostruire l'episodio e identificare il presunto responsabile. L'attività investigativa ha consentito di raccogliere elementi ritenuti utili a sostegno dell'ipotesi accusatoria e di risalire all'identità dell'uomo.



In una prima fase il sospettato era stato denunciato in stato di libertà per il reato di violenza sessuale.



Gli ulteriori approfondimenti hanno poi portato la Procura della Repubblica di Cassino a richiedere una misura cautelare nei suoi confronti. Il Gip del Tribunale di Cassino ha quindi emesso l'ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, disponendo anche l'applicazione del braccialetto elettronico.



Rintracciato a Pescara



Nel frattempo gli investigatori sono riusciti a localizzare l'uomo nel territorio di Pescara.



I carabinieri della Stazione di Pescara Scalo, sulla base delle risultanze investigative della Compagnia di Cassino, hanno quindi dato esecuzione alla misura cautelare.



Dopo le formalità di rito, il cittadino ucraino è stato accompagnato presso l'abitazione dei genitori, dove dovrà scontare gli arresti domiciliari con il dispositivo elettronico di controllo, restando a disposizione dell'autorità giudiziaria.



La misura è stata adottata nell'ambito del procedimento penale ancora in corso: la responsabilità dell'indagato dovrà essere accertata nelle successive fasi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza.