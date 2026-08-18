Operaio resta ferito nel cantiere della scuola vesuviana

l'uomo è stato soccorso e successivamente trasportato all'Ospedale del Mare di Napoli, dove ha ricevuto le cure necessarie

Un operaio è rimasto ferito mentre era impegnato nelle attività di cantiere all'interno dell'Istituto comprensivo 5 “A. Maiuri” di Ercolano, in provincia di Napoli. L'incidente si è verificato durante i lavori attualmente in corso per l'efficientamento energetico dell'edificio scolastico. La dinamica dell'accaduto non è ancora stata chiarita e sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto avvenuto. Dopo l'incidente, l'uomo è stato soccorso e successivamente trasportato all'Ospedale del Mare di Napoli, dove ha ricevuto le cure necessarie. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle sue condizioni.Sul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale, impegnati negli accertamenti di rito. Le verifiche sono state effettuate anche con il coinvolgimento dell'Asl, con l'obiettivo di accertare eventuali responsabilità e soprattutto di verificare il rispetto delle norme previste in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.In seguito ai primi controlli, è stata disposta la sospensione immediata delle lavorazioni all'interno del cantiere. La polizia municipale ha inoltre posto sotto sequestro il ponteggio interessato dagli accertamenti, in attesa che vengano completate le verifiche tecniche necessarie a chiarire le circostanze dell'incidente.La notizia ha suscitato preoccupazione anche da parte dell'amministrazione comunale. La sindaca di Ercolano, Antonietta Garzia, ha espresso vicinanza al lavoratore ferito e ha sottolineato la necessità di fare piena luce sull'episodio.«È una vicenda che ci preoccupa e sulla quale vogliamo fare piena luce», ha dichiarato la sindaca, spiegando di aver dato mandato agli uffici comunali di acquisire tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell'accaduto e alla verifica delle condizioni di sicurezza presenti nel cantiere.Garzia ha poi ribadito che la tutela dei lavoratori deve rappresentare un elemento centrale nell'organizzazione di qualsiasi attività edilizia. «La sicurezza sul lavoro deve essere una priorità permanente, fondata sulla prevenzione e sul controllo», ha aggiunto.L'amministrazione comunale intende ora coinvolgere anche il pool della legalità per avviare un confronto sul rafforzamento degli strumenti di prevenzione e controllo nei cantieri presenti sul territorio. Tra le ipotesi allo studio c'è anche la definizione di un protocollo aggiuntivo di sicurezza, con particolare attenzione ai cantieri pubblici, da proporre successivamente anche al settore privato attraverso il coinvolgimento delle parti sociali e delle categorie interessate.Nel frattempo proseguiranno gli accertamenti degli organi competenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare se siano state rispettate tutte le prescrizioni previste per la sicurezza dei lavoratori. L'area interessata resterà sottoposta alle verifiche necessarie fino al completamento delle attività investigative.«Vigileremo con la massima attenzione», ha concluso la sindaca Garzia, ribadendo l'impegno dell'amministrazione comunale sul fronte della prevenzione degli incidenti e della sicurezza nei luoghi di lavoro.