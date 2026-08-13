Nuove truffe agli anziani: i carabinieri mettono in guardia

La regola fondamentale è semplice: mai lasciarsi guidare dalla fretta

L’estate, con le città che si svuotano e milioni di persone in viaggio per le vacanze, può diventare un momento particolarmente delicato per gli anziani che rimangono soli in casa. È proprio facendo leva sulla solitudine, sulla fiducia e soprattutto sulla paura che i truffatori riescono a convincere le vittime a consegnare denaro, gioielli e informazioni personali. Il fenomeno resta preoccupante nonostante le numerose campagne di sensibilizzazione promosse dalle istituzioni e dalle forze dell’ordine. Per questo i Carabinieri invitano le persone anziane e i loro familiari a mantenere alta l’attenzione, rafforzando soprattutto i contatti quotidiani con parenti, vicini e persone di fiducia.



La regola fondamentale è semplice: mai lasciarsi guidare dalla fretta. Una telefonata, un messaggio o qualcuno che si presenta alla porta possono costruire in pochi minuti una situazione apparentemente drammatica. Il presunto incidente di un familiare, un arresto, un problema giudiziario o un debito urgente diventano così il pretesto per chiedere soldi o oggetti preziosi.



Il meccanismo sfrutta una precisa tecnica psicologica: creare paura, impedire alla vittima di ragionare con lucidità e proporre una soluzione immediata. Il truffatore può fingersi un nipote, un figlio, un carabiniere, un avvocato o un altro professionista e, dopo aver costruito il falso scenario di emergenza, annuncia l’arrivo di un complice incaricato di ritirare il denaro.



Ma c’è un principio che non deve mai essere dimenticato: le Forze dell’ordine non chiedono denaro, gioielli o altri beni di valore per evitare un arresto, risolvere un problema giudiziario o mettere al sicuro i beni di una persona.



Dal finto nipote ai falsi carabinieri: un sistema sempre più organizzato



I recenti interventi dei Carabinieri nel territorio di Napoli mostrano come il fenomeno abbia ormai assunto forme più strutturate rispetto alla tradizionale truffa del “finto nipote”. Dal primo giugno a oggi, i militari hanno arrestato 17 persone in relazione a diverse vicende di truffa ai danni di anziani.



Dietro il singolo episodio può esserci infatti una vera e propria organizzazione, con ruoli distinti e compiti precisi. Il telefonista individua e contatta la potenziale vittima, costruisce il falso racconto e mantiene alta la pressione psicologica. Successivamente entra in azione il cosiddetto “corriere”, che raggiunge l’abitazione e ritira il denaro o i preziosi.



A Sorrento, le indagini hanno permesso di ricostruire proprio uno schema di questo tipo: mentre una persona telefonava all’anziano per convincerlo a consegnare il denaro, un complice si preparava a raggiungere la casa per incassare il bottino.



Ancora più significativo è il caso scoperto a Quarto, dove i Carabinieri hanno individuato un vero e proprio call center utilizzato per mettere in atto i raggiri. Durante l’operazione sono stati sequestrati 17 telefoni cellulari, un computer portatile e 101 schede SIM. I militari hanno inoltre documentato sette tentativi di truffa in corso e un episodio già portato a termine ai danni di un’anziana, derubata di 18mila euro.



La vittima costretta a muoversi sotto pressione



Il potere della manipolazione psicologica emerge anche da un episodio avvenuto a Piano di Sorrento. Una donna di 81 anni, convinta che il figlio fosse stato arrestato, ha raccolto 1.200 euro ed è salita su un treno diretto a Napoli per consegnare il denaro a quello che riteneva essere un avvocato incaricato di risolvere il problema.



La vittima, completamente convinta del falso racconto, si era dunque attivata autonomamente per trovare una soluzione all’emergenza che credeva reale. L’intervento dei Carabinieri ha però consentito di bloccare il presunto truffatore prima che potesse allontanarsi con il denaro.



Non sempre il bottino è costituito soltanto da contanti. I malviventi puntano spesso anche sui gioielli, sfruttando il fatto che per molte persone anziane abbiano un valore affettivo enorme, oltre a quello economico.



A Sant’Agnello, una donna di 88 anni è stata convinta a consegnare 500 euro e diversi preziosi, per un valore complessivo stimato tra 12mila e 15mila euro. Tra gli oggetti consegnati c’era anche una fede matrimoniale sulla quale era incisa la data del cinquantesimo anniversario di matrimonio.



Ancora a Piano di Sorrento, una donna di 86 anni ha consegnato 5mila euro e diversi gioielli a un uomo che si era presentato travestito da donna. Anche in questo caso la vittima era stata convinta che si trattasse della persona incaricata di recuperare il denaro necessario ad aiutare il figlio. La refurtiva è stata successivamente recuperata e restituita all’anziana.



Il decalogo per evitare di cadere nella trappola



Per ridurre il rischio di diventare vittime di un raggiro è fondamentale interrompere il meccanismo della paura e prendersi il tempo necessario per verificare ciò che sta accadendo.



Ricordare che le Forze dell’ordine non chiedono mai denaro, gioielli o altri beni di valore per risolvere problemi giudiziari o evitare l’arresto di un familiare.

Non fidarsi del numero visualizzato sul telefono: può essere falsificato attraverso tecniche di spoofing.

In caso di telefonata sospetta, interrompere la conversazione e contattare autonomamente il familiare coinvolto o le Forze dell’ordine.

Non aprire la porta agli sconosciuti, anche se dichiarano di essere tecnici, funzionari pubblici o appartenenti alle Forze dell’ordine.

Non consegnare mai denaro, gioielli o carte di pagamento a persone che si presentano a casa dopo una telefonata.

Non fornire informazioni sui propri familiari a chi telefona chiedendo “indovina chi sono?”. È sempre meglio domandare direttamente con chi si sta parlando.

Non cliccare su link sospetti ricevuti tramite WhatsApp, anche quando sembrano provenire da un contatto conosciuto.

Non comunicare codici ricevuti via SMS né codici di accesso a WhatsApp.

Prima di effettuare qualsiasi pagamento o consegna, chiamare un familiare o una persona di fiducia e verificare personalmente la situazione.

Segnalare subito ogni tentativo di truffa al 112, anche quando il raggiro non è andato a buon fine. Una segnalazione tempestiva può aiutare a individuare i responsabili e prevenire altre vittime.



Il consiglio più importante resta dunque quello di non agire mai sotto pressione. Se qualcuno telefona annunciando un’emergenza e chiede denaro o oggetti preziosi, bisogna fermarsi e verificare. La fretta è infatti l’arma principale utilizzata dai truffatori: spezzare quella pressione può essere il primo passo per impedire che il raggiro vada a segno.