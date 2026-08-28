Noemi con una corda al collo nella casa in fiamme: per gli investigatori è omicidio

Un altro elemento considerato dagli investigatori riguarda l'assenza di un messaggio di addio

Un incendio sviluppatosi all'ingresso dell'abitazione e, poco distante, il corpo senza vita di una donna trovato nella camera da letto. È una scena che presenta ancora numerosi interrogativi quella ricostruita dagli investigatori nella casa di Noemi Impellizzeri, 33 anni, trovata morta nella sua abitazione alla periferia di Riposto, nel Catanese.In un primo momento l'ipotesi poteva sembrare quella di un suicidio. Ma gli accertamenti della Procura di Catania hanno aperto uno scenario diverso. Per la morte della giovane è stato infatti iscritto nel registro degli indagati un uomo, un amico della vittima, con l'ipotesi di reato di omicidio.Si tratta, è bene precisarlo, di un atto investigativo che non costituisce una dichiarazione di colpevolezza. La stessa Procura ha spiegato che l'iscrizione sarebbe stata effettuata come atto dovuto, necessario per consentire lo svolgimento di alcuni accertamenti irripetibili.E proprio gli elementi ancora da chiarire rendono la vicenda particolarmente complessa.L'incendio e il corpo nella cameraUno dei punti sui quali si concentrano maggiormente le indagini riguarda l'incendio divampato all'interno dell'abitazione.Le fiamme si sarebbero sviluppate soprattutto nella zona dell'ingresso, mentre il corpo della 33enne, trovato nella camera da letto, sarebbe stato soltanto lambito dal fuoco.Un dettaglio che gli investigatori stanno cercando di interpretare. Se infatti l'incendio fosse stato appiccato dalla stessa donna nell'ambito di un progetto suicidario, resta da comprendere perché le fiamme non abbiano interessato direttamente la stanza nella quale si trovava.Non si tratta, allo stato, di una conclusione investigativa, ma di uno degli interrogativi che hanno portato gli inquirenti ad approfondire ogni possibile scenario.Anche l'autopsia, secondo quanto riferito dalla Procura, non avrebbe fornito una risposta definitiva. Dall'esame non sarebbe infatti emersa un'indicazione univoca sulle cause e sulla dinamica della morte, lasciando aperte più possibilità.L'assenza di un messaggio d'addioUn altro elemento considerato dagli investigatori riguarda l'assenza di un messaggio di addio.Noemi era madre di tre figli, due gemelli di 14 anni e una bambina di 12. Per gli inquirenti e per la famiglia, dunque, l'assenza di una comunicazione lasciata prima della morte rappresenta un ulteriore elemento da valutare nel ricostruire le sue ultime ore.Non significa, naturalmente, che l'assenza di un messaggio possa da sola escludere l'ipotesi del suicidio. Ma, insieme agli altri elementi emersi, contribuisce a mantenere aperto il quadro investigativo.La versione dell'amicoAl centro dell'inchiesta c'è ora un uomo che conosceva Noemi e che, secondo quanto riferito, sarebbe stato tra le ultime persone ad avere contatti con lei.La sua versione è stata già fornita agli investigatori e anche pubblicamente, nel corso di un'intervista a Morning News, su Canale 5.L'uomo ha negato di avere avuto una relazione sentimentale con la 33enne, spiegando che tra loro ci sarebbe stata esclusivamente un'amicizia.Ha raccontato inoltre di averla aiutata in un periodo difficile, dopo la fine della relazione della donna, arrivando anche a ospitarla per un certo periodo.Negli ultimi giorni, però, i rapporti sarebbero cambiati. L'uomo ha spiegato di essere stato impegnato con la moglie e i propri figli e di aver deciso di bloccare Noemi dopo aver ricevuto numerose telefonate.La telefonata della notte precedenteUno dei passaggi più importanti della sua ricostruzione riguarda una videochiamata avvenuta nella notte del venerdì.Secondo il suo racconto, Noemi lo avrebbe contattato manifestando l'intenzione di togliersi la vita. Durante la conversazione gli avrebbe mostrato una corda, dicendo che avrebbe cercato su YouTube indicazioni per realizzare il cappio.L'uomo sostiene però di non aver preso sul serio quelle parole.Ha raccontato di aver pensato che potesse trattarsi di uno scherzo e di non aver ritenuto necessario recarsi immediatamente nell'abitazione.Secondo la sua versione, Noemi gli avrebbe anche detto di non andare da lei e di non avvisare i familiari.Un passaggio che oggi assume un peso particolare nell'indagine e che dovrà essere verificato attraverso i dati contenuti nei telefoni sequestrati.I messaggi e la scoperta del corpoIl giorno successivo, sempre secondo il racconto dell'uomo, sarebbero stati inviati diversi messaggi alla giovane.Non ricevendo risposta, avrebbe deciso di raggiungere la sua abitazione intorno alle due di notte.È qui che, secondo la sua versione, avrebbe trovato Noemi ormai senza vita.L'uomo ha spiegato di non aver chiamato immediatamente i soccorsi perché, dopo avere visto il corpo, si sarebbe sentito in colpa per non aver dato credito alle precedenti parole della donna.Avrebbe quindi contattato i familiari di Noemi.Successivamente, la madre della vittima lo avrebbe richiamato e insieme sarebbero tornati nell'abitazione, dove nel frattempo erano già arrivati i vigili del fuoco.Una ricostruzione che gli investigatori stanno ora verificando passo dopo passo.I telefoni sotto esamePer cercare riscontri alle dichiarazioni dell'indagato, gli investigatori hanno sequestrato sia il telefono della vittima sia quello dell'uomo.L'analisi dei dispositivi potrebbe rivelarsi decisiva per stabilire l'esatta sequenza dei contatti tra i due.Messaggi, telefonate, videochiamate e altri dati potrebbero contribuire a ricostruire le ultime ore di Noemi e verificare quanto raccontato dall'uomo.Gli investigatori dovranno inoltre stabilire se la conversazione sulla presunta intenzione suicidaria sia effettivamente avvenuta nella forma descritta e quali siano stati i rapporti tra i due nelle ore immediatamente precedenti alla morte.Particolare attenzione potrebbe essere riservata anche alle immagini degli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.«Non c'era fumo», la versione della difesaL'avvocato Ivan Siragusa, che assiste l'indagato, ha ribadito la posizione del proprio cliente, che si proclama innocente.Il legale ha sottolineato come l'iscrizione sia legata al fatto che l'uomo sarebbe stato tra le persone che avevano avuto gli ultimi contatti con la vittima e ha evidenziato la collaborazione prestata durante gli accertamenti.Secondo la difesa, il suo assistito avrebbe consegnato agli investigatori i telefoni e tutte le informazioni utili per consentire le verifiche.Lo stesso indagato, ha riferito l'avvocato, avrebbe chiesto di acquisire le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.Resta però, anche per la difesa, il nodo dell'incendio.Siragusa ha infatti riferito che il suo cliente sostiene di non avere notato fumo all'interno dell'abitazione quando avrebbe trovato il corpo, circa 24 ore dopo lo scambio di messaggi con Noemi.Un elemento che dovrà essere confrontato con gli accertamenti tecnici effettuati sulla scena.La posizione della famigliaDi segno diverso è la posizione dei legali della famiglia Impellizzeri, Francesco Strano e Valeria Raciti.I difensori dei familiari hanno spiegato che il perito di parte ha assistito all'autopsia e che, sulla base degli elementi emersi, ritengono possano esserci validi elementi per mettere in discussione l'ipotesi del suicidio attraverso l'impiccagione.La famiglia chiede dunque che ogni aspetto della morte venga approfondito e che non venga esclusa nessuna possibilità prima della conclusione degli accertamenti.A pesare è soprattutto la necessità di dare una risposta ai tre figli della donna, che hanno perso la madre in circostanze ancora tutte da chiarire.I funerali a RipostoMentre le indagini proseguono, ieri pomeriggio la comunità di Riposto si è riunita nella basilica di San Pietro per i funerali di Noemi.Una celebrazione segnata dal dolore dei familiari e degli amici e dall'attesa di conoscere la verità su quanto accaduto.La madre della vittima, al termine della cerimonia, ha espresso una richiesta precisa: «Speriamo che chi ha fatto questo venga assicurato alla giustizia».Parole che racchiudono il sentimento di una famiglia che ora chiede soprattutto chiarezza.Un'inchiesta ancora tutta da definireL'indagine della Procura di Catania è dunque ancora in corso e dovrà mettere insieme numerosi tasselli.Da una parte ci sono la morte della 33enne e la presenza della corda; dall'altra un incendio sviluppatosi principalmente nell'ingresso, l'assenza di un messaggio d'addio e una serie di elementi che, secondo gli investigatori, non consentono al momento di arrivare a una ricostruzione definitiva.Fondamentali saranno gli accertamenti sui telefoni, le eventuali immagini delle telecamere, gli esami medico-legali e tutte le verifiche sulla scena.L'uomo iscritto nel registro degli indagati resta, allo stato, una persona sottoposta a indagine e deve considerarsi non colpevole fino a un'eventuale sentenza definitiva.La priorità degli inquirenti è ora stabilire cosa sia realmente accaduto nella casa di Noemi e ricostruire, minuto dopo minuto, le sue ultime ore di vita. Solo al termine degli accertamenti sarà possibile comprendere se si sia trattato di un suicidio, di un omicidio o di un'altra dinamica ancora da individuare.