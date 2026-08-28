Muore l'ideatore della "Zizzona", lutto a Battipaglia

La storia professionale di Paraggio nel settore caseario aveva preso forma nel 1988, anno in cui, insieme ai fratelli, aveva avviato il caseificio La Fattoria

Battipaglia perde uno dei protagonisti della sua tradizione imprenditoriale e casearia. È morto a 75 anni Luciano Paraggio, fondatore, insieme ai fratelli Cosimo e Antonio, del caseificio La Fattoria, realtà diventata negli anni uno dei nomi più conosciuti della produzione di mozzarella di bufala nella zona.Il suo nome è legato soprattutto alla nascita della Zizzona di Battipaglia, una mozzarella di bufala dalle dimensioni fuori dal comune che, grazie alla sua particolare forma e alla sua notorietà, è diventata nel tempo uno dei prodotti più riconoscibili della città. Un successo che ha superato i confini del territorio e ha raggiunto anche il grande pubblico grazie al cinema.Dalla tradizione di famiglia a un prodotto diventato simboloLa storia professionale di Paraggio nel settore caseario aveva preso forma nel 1988, anno in cui, insieme ai fratelli, aveva avviato il caseificio La Fattoria. Un'attività nata nel solco della tradizione familiare e cresciuta progressivamente fino a conquistare un posto importante nel panorama della produzione di mozzarella di bufala.All'interno di questo percorso nacque anche l'idea di realizzare una mozzarella dalle dimensioni decisamente insolite. Fu così che arrivò la Zizzona: una maxi mozzarella di bufala dal peso di circa cinque chilogrammi, caratterizzata da una forma volutamente particolare, ispirata a quella di un seno.Una scelta che avrebbe potuto apparire azzardata, ma che si trasformò in una delle intuizioni più fortunate dell'azienda. Il prodotto riuscì infatti a distinguersi immediatamente, diventando prima una curiosità per gli appassionati e poi un vero e proprio simbolo della produzione casearia di Battipaglia.La consacrazione con "Benvenuti al Sud"La notorietà della Zizzona raggiunse un pubblico ancora più vasto nel 2010, quando la maxi mozzarella comparve nel film "Benvenuti al Sud", commedia diretta da Luca Miniero e interpretata, tra gli altri, da Claudio Bisio.La scena è diventata una delle più ricordate della pellicola. Il personaggio di Alberto Colombo, direttore delle Poste trasferito al Sud e interpretato da Bisio, porta con sé una grande mozzarella al ritorno al Nord e la mostra ai membri dell'immaginaria "Accademia del Gorgonzola".È in quel momento che il prodotto campano diventa anche un elemento della narrazione cinematografica e contribuisce a renderlo popolare ben oltre i confini della provincia di Salerno.Da allora la Zizzona è diventata una presenza quasi inevitabile quando si parla di mozzarella di bufala e delle eccellenze gastronomiche di Battipaglia. La sua forma immediatamente riconoscibile e le sue dimensioni l'hanno trasformata in un prodotto capace di attirare l'attenzione anche al di fuori degli appassionati di settore.Un imprenditore legato alla sua cittàMa il ricordo di Luciano Paraggio non è legato esclusivamente alla sua attività imprenditoriale. Nel corso degli anni aveva infatti mantenuto un rapporto particolarmente stretto con Battipaglia e con le iniziative promosse sul territorio.Era una presenza attiva nelle manifestazioni e nei progetti finalizzati alla valorizzazione della cultura locale, partecipando anche ad attività organizzate in collaborazione con la Pro Loco.A essere ricordata in queste ore è anche la sua passione per il teatro, un altro ambito nel quale aveva scelto di impegnarsi e di mettere a disposizione tempo ed energie.Dopo la notizia della sua morte, numerosi cittadini e conoscenti hanno affidato ai social network messaggi di cordoglio e ricordi personali. Molti dei messaggi sottolineano proprio questo aspetto della sua personalità: non soltanto imprenditore, ma anche uomo profondamente coinvolto nella vita della comunità.Il ricordo del sindacoTra le persone che hanno voluto ricordare Paraggio c'è anche il sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, che ne ha evidenziato soprattutto lo spirito imprenditoriale, il coraggio e la capacità di trasformare un'idea originale in un prodotto capace di diventare un simbolo.La scelta di puntare sulla mozzarella di bufala e, soprattutto, di proporne una versione dalle dimensioni così importanti rappresentava all'epoca una scommessa tutt'altro che scontata.L'intuizione, però, si rivelò vincente. La Zizzona riuscì a conquistare la curiosità dei consumatori e, nel tempo, anche una grande popolarità, fino ad arrivare sul grande schermo.Una storia che racconta BattipagliaLa vicenda imprenditoriale di Paraggio si intreccia così con quella della stessa Battipaglia, città che ha costruito una parte importante della propria identità economica e gastronomica attorno alla filiera bufalina e alla produzione casearia.La mozzarella di bufala rappresenta da decenni una delle eccellenze del territorio e ha contribuito a far conoscere Battipaglia in tutta Italia. La Zizzona ha aggiunto a questa tradizione un elemento originale, trasformando un prodotto già conosciuto in un vero fenomeno di costume.La sua apparizione in "Benvenuti al Sud" ha poi dato un'ulteriore spinta alla notorietà, facendo entrare la maxi mozzarella nell'immaginario collettivo.Il cordoglio della comunitàLa scomparsa di Luciano Paraggio lascia quindi un vuoto non soltanto nella sua famiglia e nell'azienda da lui fondata insieme ai fratelli, ma anche in una comunità che lo aveva conosciuto attraverso la sua attività professionale e il suo impegno sul territorio.In queste ore il ricordo corre soprattutto alla sua capacità di coniugare impresa e territorio, tradizione e innovazione. Una combinazione che gli aveva permesso di partire da una realtà familiare e trasformare un'intuizione originale in un prodotto riconosciuto anche a livello nazionale.La Zizzona resta così una delle eredità più riconoscibili della sua esperienza imprenditoriale: una mozzarella nata da una scommessa, diventata un marchio distintivo e infine approdata anche al cinema.Per Battipaglia, la scomparsa di Paraggio rappresenta dunque la fine di una storia personale e professionale profondamente legata alla città. Una storia fatta di lavoro, iniziativa imprenditoriale, passione per le tradizioni locali e capacità di guardare oltre i confini del territorio, trasformando un prodotto della cultura gastronomica campana in un'icona conosciuta da milioni di persone.