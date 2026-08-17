Lite tra prete e sacrestano alla festa della Madonna

Il parroco, apparso visibilmente scosso dall'accaduto, ha poi parlato dal momento dell'altare definendo quanto avvenuto «un incidente»

Momenti di forte tensione a Lacco Ameno, sull'isola di Ischia, durante i festeggiamenti per la Madonna Assunta. Nella serata di Ferragosto, poco prima della celebrazione religiosa e dell'uscita della processione, un acceso confronto tra il parroco e il sacrestano sarebbe degenerato fino a rendere necessario l'intervento del 118.Il diverbio prima della processioneSecondo le prime ricostruzioni, all'origine della discussione ci sarebbero state alcune divergenze sull'organizzazione della processione e sulle modalità di svolgimento di alcuni momenti della tradizione religiosa.Le incomprensioni, che sarebbero emerse già nei giorni precedenti, sono tornate a galla poco prima dell'inizio del corteo. Il sacrestano, un giovane che collabora alle attività della chiesa, avrebbe contestato alcune indicazioni del sacerdote, rivendicando il proprio ruolo nell'organizzazione.Il confronto sarebbe rapidamente degenerato e il giovane sarebbe finito a terra.L'intervento del 118Agli operatori sanitari intervenuti sul posto, il sacrestano avrebbe riferito di essere stato colpito all'addome durante la discussione con il parroco.Il personale del 118 lo ha quindi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Rizzoli di Ischia, dove è rimasto sotto osservazione per circa un'ora. Fortunatamente, le sue condizioni non sono risultate gravi e il giovane è stato successivamente dimesso, facendo ritorno a casa.Il parroco, apparso visibilmente scosso dall'accaduto, ha poi parlato dal momento dell'altare definendo quanto avvenuto «un incidente».Restano da chiarire nei dettagli le circostanze della discussione e dell'episodio avvenuto poco prima della processione.