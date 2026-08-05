Investito in bici elettrica, 25enne rischia la vita

Gli investigatori stanno verificando anche l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona

Grave incidente stradale a Eboli, in provincia di Salerno, dove un giovane di 25 anni è stato investito da un’automobile mentre si trovava in sella a una bici elettrica. L’impatto si è verificato poco dopo le 22 lungo via San Vito Martire, nei pressi dello svincolo autostradale. Il ragazzo, di origine straniera, è rimasto ferito e ha riportato diversi traumi e contusioni. Dopo l’allarme sono intervenuti i soccorritori della Vopi, associazione di pronto intervento, con un’ambulanza inviata dal 118 dell’Asl di Salerno.Il giovane è stato assistito sul posto dagli operatori sanitari, che hanno provveduto a stabilizzarlo prima del trasferimento in codice d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Eboli. Attualmente si trova ricoverato e sottoposto agli accertamenti medici necessari per valutare l’entità delle lesioni riportate.La dinamica dell’incidente non è ancora stata chiarita. Sul luogo del sinistro sono intervenute le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime informazioni utili alla ricostruzione dell’accaduto. Gli investigatori stanno verificando anche l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona, che potrebbero fornire elementi decisivi per comprendere la sequenza dell’impatto.Non è escluso che il ragazzo possa essere un lavoratore impiegato nel settore agricolo, vista la presenza nella zona di numerose serre e aziende. In quell’area molti lavoratori si spostano abitualmente in bicicletta per raggiungere le proprie abitazioni dopo i turni nei campi, spesso anche nelle ore serali. Si tratta tuttavia solo di un’ipotesi che dovrà essere confermata dagli accertamenti in corso.Le indagini proseguono per stabilire con precisione le responsabilità e ricostruire ogni dettaglio dell’incidente.