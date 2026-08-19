Investito a Capri, 32enne di Boscoreale muore dopo cinque giorni di agonia

Giuseppe stava attraversando la strada quando è stato investito da un taxi

Si è spenta dopo cinque giorni di lotta tra la vita e la morte la speranza della famiglia di Giuseppe Riccardi. Il 32enne, originario di Boscoreale, è deceduto questa mattina nell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove era ricoverato in terapia intensiva in seguito alle gravissime ferite riportate in un incidente stradale avvenuto a Capri.

Il giovane era stato travolto da un taxi mentre attraversava la strada. Un impatto particolarmente violento che gli aveva provocato lesioni tali da rendere necessario il trasferimento immediato sulla terraferma. Nonostante gli sforzi dei medici e le cure ricevute durante il ricovero, le sue condizioni non sono mai migliorate fino al tragico epilogo.

La corsa disperata dopo l'investimento

L'incidente si era verificato cinque giorni fa sull'isola di Capri. Giuseppe si trovava in strada quando è stato investito dal taxi. La violenza dello scontro lo aveva fatto sbalzare per diversi metri, lasciandolo gravemente ferito.

I primi soccorritori intervenuti sul posto hanno prestato assistenza al 32enne e valutato rapidamente la gravità del quadro clinico. Vista la situazione, è stato disposto il trasferimento in eliambulanza verso la terraferma.

La destinazione è stata l'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove il giovane è arrivato in condizioni estremamente critiche ed è stato immediatamente affidato ai medici.

Ricoverato in terapia intensiva

Per Giuseppe è iniziata così una lunga battaglia. Il 32enne è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva, mentre i sanitari hanno continuato a monitorarne le condizioni e a sottoporlo alle cure necessarie.

Per la famiglia sono stati giorni di attesa e angoscia, con la speranza che il giovane potesse reagire alle conseguenze del terribile investimento.

Ogni aggiornamento proveniente dall'ospedale era seguito con apprensione dai suoi cari, che per cinque giorni hanno sperato in un miglioramento. Alla fine, però, le gravissime lesioni riportate nell'incidente si sono rivelate fatali.

Il dolore a Boscoreale

La notizia della morte di Giuseppe ha raggiunto questa mattina la sua comunità di origine. Il 32enne viveva nella frazione Pellegrini di Boscoreale, dove era conosciuto da molte persone.

Il decesso ha lasciato nello sconforto familiari, amici e conoscenti, che hanno seguito con apprensione le notizie sulle sue condizioni dopo l'incidente.

La vicenda riporta ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale e sulle conseguenze che possono derivare da un singolo istante. In questo caso, un attraversamento della strada si è trasformato in una tragedia che ha spezzato la vita di un giovane di appena 32 anni.

Gli accertamenti sull'incidente serviranno a ricostruire con precisione quanto accaduto a Capri e a chiarire la dinamica dell'investimento. Per Giuseppe, invece, la corsa contro il tempo si è conclusa questa mattina, dopo cinque giorni trascorsi in ospedale.