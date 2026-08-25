Grave problema neurologico, bimba in elisoccorso al Santobono

La collaborazione tra i sanitari ha consentito di predisporre rapidamente il trasferimento, riducendo al minimo i tempi necessari per raggiungere il centro

Momenti di apprensione all'ospedale Frangipane-Bellizzi di Ariano Irpino, dove una bambina di nove anni, affetta da una rara sindrome neurologica, è arrivata in gravi condizioni. Di fronte alla complessità del quadro clinico, i sanitari hanno valutato rapidamente la necessità di un trasferimento presso un centro pediatrico altamente specializzato.È stato quindi disposto il trasferimento in elicottero al Santobono-Pausilipon di Napoli, struttura di riferimento per la cura e la gestione di patologie pediatriche complesse. L'obiettivo era garantire alla piccola l'accesso nel minor tempo possibile alle competenze e alle tecnologie necessarie per affrontare la situazione.Operazione coordinata dai diversi repartiLa gestione dell'emergenza ha richiesto un lavoro coordinato tra diverse unità dell'ospedale arianese. Il caso è stato seguito in sinergia dal Pronto soccorso, dalla Pediatria e dalla Rianimazione, con il supporto della Centrale Operativa del 118.La collaborazione tra i sanitari ha consentito di predisporre rapidamente il trasferimento, riducendo al minimo i tempi necessari per raggiungere il centro specialistico napoletano.La bambina è stata quindi trasferita in elicottero al Santobono-Pausilipon, dove ha potuto proseguire il percorso assistenziale in una struttura dotata di specifiche competenze pediatriche.L'intervento conferma l'importanza del coordinamento tra ospedali, servizi di emergenza territoriale e centri specialistici nei casi pediatrici più complessi, soprattutto quando le condizioni cliniche richiedono un trasferimento urgente e altamente organizzato.