Grave per un incidente, muore dopo due giorni di agonia

Il personale del 118 aveva raggiunto il luogo dell’incidente e prestato le prime cure

Non è riuscito a superare le gravi conseguenze riportate nell’incidente stradale Nicola Landi, 53 anni, residente a Monteforte Irpino. L’uomo era rimasto coinvolto in un violento schianto avvenuto martedì mattina lungo la strada Bonatti, ad Avellino, e da quel momento aveva iniziato una difficile battaglia per la vita. Dopo l’impatto erano immediatamente scattati i soccorsi. Il personale del 118 aveva raggiunto il luogo dell’incidente e prestato le prime cure al 53enne, prima di trasferirlo d’urgenza all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino.



Il ricovero in terapia intensiva



Le condizioni di Nicola Landi erano apparse fin da subito particolarmente serie. L’uomo aveva riportato traumi importanti in diverse parti del corpo e, una volta arrivato in ospedale, era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.



I medici hanno continuato a monitorare il suo quadro clinico e a sottoporlo alle cure necessarie, ma con il passare delle ore le sue condizioni hanno subito un ulteriore peggioramento.



Alla fine, nonostante gli sforzi del personale sanitario, il 53enne è deceduto.



Il dolore della famiglia



La notizia della morte ha gettato nello sconforto i familiari e le persone che conoscevano Nicola Landi. L'uomo lascia la moglie e due figli, che in queste ore stanno affrontando il dolore per una perdita arrivata improvvisamente e dopo giorni di apprensione.



Resta così il dramma di una famiglia colpita da una tragedia che ha trasformato in lutto le ore successive all'incidente.



Domani i funerali



L'ultimo saluto a Nicola Landi è stato fissato per domani alle 16, nella chiesa di San Nicola di Bari a Monteforte Irpino.



Saranno familiari, amici e conoscenti a stringersi attorno alla famiglia per accompagnare il 53enne nel suo ultimo viaggio.