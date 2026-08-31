Entra con violenza in casa della ex e la picchia

la donna avrebbe riferito di essere stata vittima di atti persecutori, percosse, danneggiamenti e violazione di domicilio

Divieto di avvicinamento per un 30enne di Santo Stefano del Sole, accusato di atti persecutori e percosse ai danni della ex compagna. La misura cautelare è stata eseguita dai carabinieri della Stazione di Montoro, che hanno dato seguito a un provvedimento emesso dal Tribunale di Avellino nei confronti dell'uomo.Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, le condotte contestate al 30enne sarebbero andate avanti già da qualche tempo, creando nella donna una situazione di forte preoccupazione. La ex compagna, infatti, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri della Stazione di Montoro per raccontare quanto stava accadendo e presentare una denuncia.Nel corso della denuncia, la donna avrebbe riferito di essere stata vittima di atti persecutori, percosse, danneggiamenti e violazione di domicilio. Episodi che, secondo l'impostazione accusatoria, avrebbero progressivamente compromesso la serenità della persona offesa, rendendo necessario l'intervento dell'autorità giudiziaria.Al termine degli accertamenti, la Procura ha quindi sottoposto gli elementi raccolti alla valutazione del giudice. Il Tribunale di Avellino ha disposto nei confronti del 30enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa.L'uomo dovrà dunque mantenere la distanza prescritta dalla ex compagna e non potrà recarsi nei luoghi che la donna frequenta abitualmente. Il provvedimento è finalizzato a tutelare la persona offesa e a impedire il ripetersi di eventuali condotte persecutorie o di altri comportamenti ritenuti lesivi.La vicenda si inserisce nel quadro degli interventi delle forze dell'ordine a tutela delle vittime di violenza e stalking. Saranno ora gli ulteriori sviluppi dell'inchiesta a chiarire nel dettaglio la successione degli episodi denunciati dalla donna e le responsabilità dell'indagato, che dovrà rispondere delle accuse nell'ambito del procedimento giudiziario.