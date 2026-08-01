Due turiste scippate dei costosi iPhone

Sotto shock per quanto accaduto, hanno iniziato a chiedere aiuto attirando l'attenzione dei passanti

Momenti di paura nel centro storico di Napoli, dove due giovani turiste francesi sono state vittime di uno scippo mentre passeggiavano tra le strade affollate dei Decumani. L'episodio, avvenuto nella notte tra il 28 e il 29 luglio, è ora al centro delle indagini della Polizia di Stato, impegnata a identificare il responsabile attraverso le testimonianze raccolte e l'analisi delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza presenti nella zona.Secondo una prima ricostruzione, le due ragazze stavano percorrendo via Pietro Trinchera, una traversa di via dei Tribunali, a pochi passi da via Duomo e da Castel Capuano, quando sarebbero state improvvisamente avvicinate da un uomo. In pochi istanti il malvivente avrebbe afferrato con forza gli smartphone che le giovani avevano tra le mani, due iPhone, per poi dileguarsi rapidamente tra i vicoli del centro storico.L'azione è stata fulminea e ha colto completamente di sorpresa le due turiste, che non sono riuscite a reagire. Sotto shock per quanto accaduto, hanno iniziato a chiedere aiuto attirando l'attenzione dei passanti. Alcuni presenti hanno immediatamente allertato le forze dell'ordine.Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato Vasto, che hanno raccolto le prime testimonianze utili alle indagini e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dello scippo. Gli investigatori stanno passando al setaccio le immagini delle telecamere installate nell'area nella speranza di individuare il percorso di fuga del responsabile e risalire alla sua identità.L'episodio si inserisce nel quadro dei controlli straordinari che la Questura di Napoli sta portando avanti nelle zone della movida e del centro cittadino durante il periodo estivo, caratterizzato da una forte presenza di visitatori italiani e stranieri.Proprio nel corso della stessa serata, in piazza Bellini, gli agenti hanno arrestato un cittadino straniero di 19 anni, risultato irregolare sul territorio nazionale, sorpreso durante un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti. I poliziotti lo hanno notato mentre scambiava una banconota con un'altra persona, consegnandole contestualmente un piccolo involucro. Fermato e sottoposto a perquisizione, il giovane è stato trovato in possesso di circa tre grammi di marijuana e di 40 euro in contanti, ritenuti provento dell'attività illecita. Per lui sono scattati l'arresto per spaccio e la denuncia per ingresso e soggiorno illegale in Italia, mentre l'acquirente è stato segnalato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente destinata all'uso personale.Le attività di prevenzione hanno interessato anche altre aree particolarmente frequentate della città. Ai Quartieri Spagnoli, gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico insieme al personale dei commissariati Dante e Montecalvario hanno identificato complessivamente 144 persone, 19 delle quali con precedenti di polizia, controllando inoltre 75 veicoli.Analoga operazione è stata condotta nella zona di Porta Nolana, dove nell'arco di due giorni sono state identificate 87 persone, di cui 18 già note alle forze dell'ordine, mentre sono stati sottoposti a controllo 19 veicoli.Le indagini sullo scippo ai danni delle due turiste francesi proseguono senza sosta. Gli investigatori confidano nelle immagini della videosorveglianza e nelle testimonianze raccolte per risalire in tempi brevi all'autore del furto e recuperare la refurtiva.