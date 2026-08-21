Cucciolo abbandonato in strada, scatta l'operazione salvataggio

Una pattuglia è intervenuta rapidamente e ha individuato il piccolo animale mentre vagava sul bordo della strada

Un cucciolo di Pastore Maremmano è stato trovato abbandonato in via Di Florio, a Cava de’ Tirreni, dopo una segnalazione arrivata alla Centrale Operativa della Polizia Municipale. Una pattuglia è intervenuta rapidamente e ha individuato il piccolo animale mentre vagava sul bordo della strada, nei pressi di un’area destinata alla raccolta dei rifiuti. Il cucciolo era in una situazione di evidente pericolo, con il rischio concreto di essere investito dalle auto in transito.Gli agenti hanno inoltre riscontrato condizioni di salute particolarmente precarie. Il cane appariva molto spaventato, denutrito e disidratato, oltre a presentarsi in condizioni igienico-sanitarie non adeguate.Per evitare ulteriori rischi e garantirgli le cure necessarie, il cucciolo è stato recuperato e trasportato dalla pattuglia presso il canile cittadino, dove potrà ricevere le prime attenzioni veterinarie e le cure necessarie per rimettersi in sesto.L'intervento ha così permesso di mettere in sicurezza l'animale e sottrarlo a una situazione di grave vulnerabilità.