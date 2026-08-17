Crollo sul Vesuvio, la Valle dell'Inferno per l'occhio del diavolo

A documentare la trasformazione è stato Vincenzo Marasco, conoscitore del territorio vesuviano

Un pezzo di paesaggio vesuviano che per anni ha accompagnato escursionisti e appassionati non esiste più. Nella Valle dell’Inferno, sul versante interno del complesso del Monte Somma, è infatti scomparsa la caratteristica apertura nella parete rocciosa conosciuta da molti come «occhio del diavolo». Il cedimento ha modificato in modo evidente l’aspetto della zona. Il piccolo arco naturale, ricavato all’interno di un’antica struttura lavica, era diventato negli anni un elemento facilmente riconoscibile lungo i percorsi della Valle dell’Inferno, oltre che uno dei dettagli più fotografati dagli escursionisti.



A documentare la trasformazione è stato Vincenzo Marasco, conoscitore del territorio vesuviano, che ha mostrato attraverso alcune immagini il confronto tra l'aspetto della formazione nei mesi scorsi e quello attuale. La cavità che caratterizzava la parete è ormai scomparsa e al suo posto rimane una superficie rocciosa modificata dal distacco.



Il fenomeno sarebbe legato alla naturale evoluzione delle formazioni rocciose del Monte Somma. Le pareti della Valle dell’Inferno sono sottoposte da tempo all’azione dell’erosione e degli agenti atmosferici. Piogge intense, alternanza tra periodi asciutti e precipitazioni concentrate e il progressivo deterioramento delle rocce possono contribuire a indebolire le strutture più esposte.



Un ambiente in continua trasformazione



Il crollo dell'«occhio del diavolo» ricorda quanto sia dinamico il paesaggio del Vesuvio. Le formazioni presenti lungo i versanti non sono elementi immobili, ma vengono continuamente modellate dall'acqua, dal vento e dagli sbalzi termici.



La Valle dell’Inferno, in particolare, presenta diversi tratti caratterizzati da pareti e canaloni particolarmente fragili. Per questo motivo l'area è oggetto di attenzione da parte di chi conosce e frequenta la rete sentieristica del Parco Nazionale del Vesuvio.



La perdita della formazione naturale non modifica soltanto il profilo della parete: per molti frequentatori rappresenta anche la scomparsa di un punto di riferimento legato alla memoria dei percorsi vesuviani.



Resta così una fotografia di ciò che era fino a pochi mesi fa e la consapevolezza che anche i luoghi più conosciuti del Vesuvio possono cambiare rapidamente. La montagna continua infatti il suo lento processo di trasformazione, cancellando alcune forme e creando, nel tempo, nuovi profili.