Corpo in mare con maschera e pinne, è un 23enne

Nello specchio di mare interessato dal ritrovamento sono intervenuti il personale sanitario del 118, gli uomini della Guardia costiera e i militari della Guardia di finanza

Tragedia nelle acque di Ponza, dove il corpo senza vita di un giovane è stato avvistato e recuperato nella giornata di oggi. A dare l'allarme sono state alcune persone che si trovavano a bordo di un'imbarcazione e che hanno notato il corpo galleggiare a circa 300 metri dalla costa, nella zona di Punta Papa, sul versante nord-occidentale dell'isola. Il ritrovamento è avvenuto non lontano da Le Forna, una delle aree più conosciute e suggestive di Ponza, particolarmente apprezzata dai turisti e dagli appassionati di attività subacquee per la conformazione della costa e per la ricchezza dei fondali.



L'allarme dei diportisti



I diportisti, dopo essersi accorti della presenza del corpo in acqua, hanno immediatamente contattato i soccorsi attraverso il numero unico per le emergenze. La segnalazione ha consentito di attivare rapidamente la macchina dei soccorsi e di inviare sul posto le squadre competenti.



Nello specchio di mare interessato dal ritrovamento sono intervenuti il personale sanitario del 118, gli uomini della Guardia costiera e i militari della Guardia di finanza. Per il giovane, però, non c'era ormai nulla da fare: il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.



La vittima



Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima sarebbe M.G., 23 anni, appartenente a una famiglia romana conosciuta e titolare di un'azienda florovivaistica. La famiglia, inoltre, da diversi anni avrebbe una proprietà sull'isola di Ponza, dove il giovane si trovava.



Il nome della vittima e le circostanze precise della tragedia sono comunque ancora al vaglio degli investigatori. Saranno gli accertamenti delle autorità a consentire di ricostruire con maggiore precisione le ultime ore di vita del 23enne e stabilire cosa sia accaduto prima del ritrovamento.



Aveva maschera e pinne



Un elemento ritenuto particolarmente significativo dagli investigatori riguarda l'abbigliamento del giovane. Al momento del ritrovamento, infatti, indossava pinne e maschera. Una circostanza che fa ipotizzare che il 23enne si fosse immerso volontariamente nelle acque della zona per fare il bagno o praticare attività subacquea.



Non è ancora chiaro, però, se durante l'immersione sia stato colto da un improvviso malore. Tra le ipotesi prese in considerazione c'è quindi anche quella di un problema fisico che potrebbe avergli impedito di tornare in superficie o di chiedere aiuto.



Al momento non vengono tuttavia escluse altre possibilità. Gli accertamenti dovranno chiarire se la morte sia riconducibile a un malore, a un incidente avvenuto durante l'immersione oppure ad altre circostanze.



Indagini in corso



Le forze dell'ordine hanno avviato le verifiche necessarie per ricostruire l'accaduto. Saranno raccolte le testimonianze delle persone che hanno effettuato l'avvistamento e di eventuali altri presenti nella zona, mentre saranno valutati tutti gli elementi utili a comprendere la dinamica della tragedia.



L'area di Punta Papa, caratterizzata da acque particolarmente apprezzate per la presenza di fondali e insenature, è frequentata soprattutto durante la stagione estiva da bagnanti e diportisti. Proprio la presenza di numerose imbarcazioni ha permesso, in questo caso, di individuare rapidamente il corpo e di far scattare l'allarme.



Resta ora da chiarire cosa abbia provocato la morte del giovane. Gli accertamenti medico-legali potranno fornire elementi decisivi per comprendere le cause del decesso, mentre le verifiche della Guardia costiera e degli altri corpi intervenuti serviranno a ricostruire la sequenza degli eventi.



Una tragedia che ha scosso la comunità dell'isola e quanti, in queste giornate estive, si trovano a Ponza. Il 23enne, secondo le prime informazioni, era legato da tempo all'isola anche per la presenza della proprietà di famiglia. Ora saranno le indagini a dover fare luce sulle circostanze della sua morte, avvenuta in uno degli specchi d'acqua più frequentati dell'isola.