Controlli di Ferragosto, subito dei fermi

L'obiettivo è di rafforzare la sicurezza durante uno dei periodi più affollati dell'estate

È scattata nella notte la maxi-operazione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli in vista del Ferragosto. I controlli hanno interessato diversi quartieri della città, con un'attenzione particolare alle aree della movida, ai luoghi maggiormente frequentati e alle principali arterie stradali. L'obiettivo è stato quello di rafforzare la sicurezza durante uno dei periodi più affollati dell'estate, attraverso verifiche sulla circolazione, contrasto allo spaccio di droga e controlli negli esercizi commerciali.



Posillipo e Bagnoli, oltre cento persone controllate



Nel territorio della Compagnia Napoli Bagnoli sono state controllate 107 persone, 58 delle quali con precedenti, e 43 veicoli.



A Posillipo, in via Ferdinando Russo, un 65enne è stato denunciato dopo essere stato sorpreso mentre cercava di coprire la targa del proprio scooter. Secondo quanto ricostruito dai militari, il gesto sarebbe stato finalizzato a evitare l'identificazione del mezzo attraverso il varco della Ztl.



Due persone sono state invece denunciate per violazione del Dacur, il provvedimento di divieto di accesso alle aree urbane: nonostante il divieto, sono state trovate nelle vie Cattolica e Coroglio.



Nel corso degli stessi controlli sono stati inoltre sanzionati due parcheggiatori abusivi e tre persone sono state segnalate alla Prefettura dopo essere state trovate in possesso di modiche quantità di stupefacenti.



Particolare attenzione è stata riservata anche alla sicurezza stradale: sono state contestate 11 violazioni al Codice della strada, per un totale di 10.636 euro di sanzioni.



Due arresti per droga a Soccavo



Sempre nell'ambito dell'attività della Compagnia Napoli Bagnoli, i militari del Nucleo Operativo hanno effettuato un servizio antidroga nel Rione Traiano, a Soccavo.



Due uomini, di 53 e 41 anni, sono stati arrestati dopo essere stati sorpresi all'interno di un locale di via Catone che, secondo gli investigatori, sarebbe stato utilizzato per l'attività di spaccio.



Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 5,30 grammi di cocaina, 2 grammi di crack, 31 grammi di marijuana e 22 grammi di hashish, oltre al materiale utilizzato per confezionare le dosi.



I carabinieri hanno inoltre trovato 402 euro in contanti, un sistema di videosorveglianza e un flex.



Controlli nei Baretti di Chiaia



I servizi sono proseguiti anche nella zona dei Baretti di Chiaia, dove i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno operato insieme al personale dell'Asl Napoli 1.



Due persone sono state denunciate. Un 38enne napoletano è stato trovato in possesso di 7 grammi di cocaina e due coltelli, mentre un turista straniero di 24 anni è stato sorpreso mentre avrebbe sottratto prodotti cosmetici per un valore complessivo di 130 euro da un esercizio commerciale.



Altri due consumatori di stupefacenti sono stati segnalati alla Prefettura.



Complessivamente, nell'area sono state controllate 91 persone e 35 veicoli, con 16 violazioni al Codice della strada contestate.



I controlli hanno riguardato anche le attività commerciali. Due locali sono stati sottoposti a ispezione e, secondo quanto accertato, sono emerse gravi carenze igienico-sanitarie che hanno portato all'emissione di otto prescrizioni.



Al Centro Direzionale sequestrato oltre un chilo e mezzo di droga



L'operazione ha portato anche a tre arresti nella zona del Centro Direzionale. Poco prima dell'alba, nei pressi della Torre Giuseppina, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Poggioreale, insieme ai militari del Nucleo Radiomobile del Gruppo di Napoli, hanno fermato tre persone: un 26enne, una 62enne e una 17enne.



I tre erano stati notati mentre si aggiravano nella zona. Le successive perquisizioni personali e domiciliari hanno permesso di recuperare un quantitativo complessivo di oltre 1,7 chili di sostanze stupefacenti.



Nel dettaglio, sono stati sequestrati 110 grammi di marijuana, 623 grammi di hashish, 55 grammi di cocaina e altri 944 grammi di marijuana.



Nel corso dell'intervento sono stati inoltre trovati 1.430 euro in contanti, due telefoni cellulari usa e getta, un foglio manoscritto, tre bilancini di precisione, materiale per il confezionamento e una macchina per il sottovuoto.



I due maggiorenni sono stati trasferiti in carcere, mentre la 17enne è stata accompagnata al Centro di Prima Accoglienza dei Colli Aminei.



I servizi straordinari predisposti per il Ferragosto proseguiranno anche nelle prossime ore, con l'obiettivo di presidiare le zone più affollate della città e contrastare soprattutto fenomeni legati a spaccio, abusivismo e violazioni delle norme sulla sicurezza.