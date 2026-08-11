Circumvesuviana, più security tra stazioni e treni

Diamantini, manager con una precedente esperienza in Trenitalia, parla di un vero e proprio “new deal” per Eav

Sei ordini di servizio in appena tre settimane per ridisegnare l'organizzazione interna dell'Eav e preparare una nuova fase per il trasporto ferroviario regionale. È questo il primo bilancio del nuovo amministratore unico Pietro Diamantini, insediatosi lo scorso 14 luglio alla guida dell'Ente Autonomo Volturno, la società regionale che gestisce alcune delle principali linee ferroviarie campane, dalla Circumvesuviana alla Cumana e alla Circumflegrea.Un avvio caratterizzato da una serie di interventi sull'organizzazione aziendale, con l'obiettivo dichiarato di rendere più rapidi i processi decisionali e rafforzare il controllo sulle attività operative.Tra le prime novità c'è la creazione di un “super ufficio” direttamente collegato all'amministratore unico, pensato per migliorare il coordinamento tra il vertice aziendale e i dirigenti. Contestualmente sono state riviste diverse responsabilità interne e il sistema di governance della società.Diamantini, manager con una precedente esperienza in Trenitalia, parla di un vero e proprio “new deal” per Eav. Un cambio di impostazione che dovrebbe tradursi nei prossimi mesi anche in interventi concreti sul servizio offerto quotidianamente a migliaia di pendolari.Sicurezza, a settembre più investimentiUno dei primi capitoli annunciati dal nuovo vertice riguarda la sicurezza. A partire da settembre, secondo quanto spiegato da Diamantini, Eav punta a incrementare significativamente gli investimenti destinati alla security.L'obiettivo è intervenire non soltanto a bordo dei treni e nelle stazioni, ma anche nei siti aziendali utilizzati per la manutenzione e per la sosta notturna dei convogli.La strategia prevede una diversa configurazione dei servizi e un aumento del personale dedicato alla sicurezza, con l'intenzione di rendere più controllati gli spazi frequentati quotidianamente da viaggiatori e lavoratori.Più treni in circolazioneSul fronte del servizio ferroviario, l'amministratore unico annuncia inoltre un'accelerazione nella consegna e nella messa in esercizio dei nuovi convogli.“Stiamo recuperando un ritardo nella consegna dei treni”, ha spiegato Diamantini, sottolineando la necessità di velocizzare anche le procedure di autorizzazione necessarie per consentire ai mezzi di entrare effettivamente in servizio.L'obiettivo è aumentare già da settembre il numero dei treni disponibili, così da migliorare la frequenza delle corse e offrire un servizio più efficiente ai passeggeri.Una novità particolarmente attesa riguarda anche la linea Napoli-Sorrento. Tra settembre e ottobre è previsto un nuovo orario di servizio, pensato soprattutto per intervenire sulle esigenze dei pendolari che utilizzano quotidianamente la linea.Interventi sulle infrastruttureIl piano del nuovo vertice Eav non si limita ai treni. Sul tavolo ci sono anche interventi sulle infrastrutture e sulle tecnologie utilizzate per la gestione del trasporto ferroviario.Diamantini ha annunciato un programma destinato a migliorare la fruizione del servizio, attraverso interventi sia infrastrutturali sia tecnologici.Particolare attenzione viene riservata inoltre alle criticità presenti sulle linee flegree. Eav sta lavorando per affrontare i problemi legati a due gallerie danneggiate dal recente terremoto, con l'obiettivo di risolvere le problematiche che interessano l'esercizio ferroviario.Cambia l'organizzazione internaIl nuovo corso riguarda in maniera significativa anche la struttura aziendale.Tra le modifiche più importanti c'è l'eliminazione della Direzione Generale e della Direzione Operativa Centrale. Le responsabilità relative alla sicurezza dell'esercizio ferroviario vengono ora distribuite tra la Direzione Infrastruttura e la Direzione Trasporto Ferroviario.Anche altre funzioni strategiche sono state redistribuite all'interno dell'organigramma. Investimenti, controllo di gestione, sostenibilità, innovazione e ricerca confluiscono in diverse strutture aziendali, tra cui Amministrazione e Finanza e Information Technology.Al centro del nuovo modello c'è l'Ufficio del Ceo, creato con l'obiettivo di migliorare il rapporto tra l'amministratore unico e i dirigenti di prima linea.L'idea è arrivare a un coordinamento più stretto delle attività e consentire ai responsabili delle diverse aree di presentarsi maggiormente preparati agli incontri del board, che secondo quanto spiegato da Diamantini vengono svolti con cadenza settimanale.Ma la riorganizzazione non sarebbe ancora conclusa. Il vertice dell'Eav ha infatti annunciato un'ulteriore revisione delle responsabilità aziendali, che dovrebbe essere definita nei prossimi mesi.Decoro e manutenzione: si parte dai treniTra gli obiettivi del nuovo corso c'è anche quello di migliorare l'aspetto e le condizioni dei convogli e delle strutture.Eav ha avviato un test sulla revisione del decoro, con particolare attenzione alla rimozione dei graffiti e al lavaggio esterno dei treni.Un problema che, secondo Diamantini, negli ultimi anni sarebbe stato affrontato in maniera insufficiente, tanto da arrivare a una situazione in cui i convogli venivano lavati soltanto in occasione della pioggia.Il nuovo piano prevede anche il ripristino delle attività di pulizia e decoro degli interni delle carrozze, con l'obiettivo di offrire ai passeggeri ambienti più dignitosi.Parallelamente verranno rafforzate le attività di manutenzione degli impianti, considerate fondamentali per garantire maggiore affidabilità al servizio.Un nuovo brand per Vesuviana e linee FlegreeTra le novità annunciate c'è infine anche un progetto legato all'immagine dell'azienda e delle sue linee.Eav intende ridisegnare il brand per migliorare l'identità e la riconoscibilità sia della linea Vesuviana sia delle linee Flegree.Un intervento che va oltre la semplice grafica e che, nelle intenzioni dell'azienda, dovrebbe contribuire a costruire una nuova identità per i servizi ferroviari gestiti da Eav.Il nuovo corso di Diamantini è dunque partito dalla riorganizzazione interna, ma nei prossimi mesi dovrebbe tradursi in una serie di interventi destinati direttamente ai viaggiatori: più sicurezza, più treni, nuovi orari, maggiore manutenzione e una rinnovata attenzione al decoro.Dopo undici anni di gestione di Umberto De Gregorio, l'Eav si prepara così a una nuova fase, con il nuovo amministratore unico intenzionato a imprimere una forte accelerazione sia sul piano organizzativo sia su quello operativo.