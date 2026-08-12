Campi Flegrei, salgono a oltre mille le case sgomberate

Tra gli interventi effettuati nelle ultime ore anche un sopralluogo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie

Prosegue senza sosta l'attività dei vigili del fuoco nell'area dei Campi Flegrei dopo la forte scossa di terremoto del 31 luglio scorso, di magnitudo 4.7. A distanza di giorni dal sisma, le squadre continuano a effettuare sopralluoghi e verifiche sugli edifici segnalati dalla popolazione, con l'obiettivo di accertare eventuali danni e garantire le condizioni di sicurezza.



Sopralluogo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie



Tra gli interventi effettuati nelle ultime ore anche un sopralluogo nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, a Pozzuoli. I vigili del fuoco hanno eseguito le verifiche insieme ai carabinieri, controllando le condizioni della struttura dopo le sollecitazioni provocate dal terremoto.



L'attività rientra nel più ampio piano di monitoraggio avviato nell'area flegrea, dove la sequenza sismica continua a richiedere particolare attenzione da parte delle autorità e dei tecnici.



1.429 interventi già effettuati



Il bilancio dell'attività dei vigili del fuoco dall'inizio dell'emergenza è significativo: complessivamente sono stati effettuati 1.429 interventi, mentre altri 7 sopralluoghi risultano ancora da completare.



I controlli hanno riguardato abitazioni, edifici pubblici e strutture presenti nei comuni interessati dagli effetti della scossa.



A seguito delle verifiche, risultano 211 gli edifici sgomberati, per un totale di 1.045 unità abitative interessate dai provvedimenti di evacuazione.



Numeri che restituiscono la portata dell'attività di assistenza e controllo messa in campo dopo il terremoto, con le squadre impegnate a verificare le segnalazioni e a intervenire laddove siano state riscontrate condizioni di possibile rischio.



Autobotti ancora operative a Pozzuoli



Prosegue anche il supporto alla popolazione per quanto riguarda la distribuzione dell'acqua. A Pozzuoli restano infatti operative due autobotti kilolitriche, utilizzate per la distribuzione di acqua non potabile sul territorio.



L'attività dei vigili del fuoco e delle altre forze impegnate nell'emergenza continuerà nei prossimi giorni, con l'obiettivo di completare i sopralluoghi ancora in programma e mantenere sotto osservazione gli edifici e le aree maggiormente interessate dagli effetti della scossa del 31 luglio.