Bagnino 18enne muore a Torre mentre va a lavorare

Restano da chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità

Tragedia questa mattina a Torre Annunziata, dove ha perso la vita Paolo Lettieri, 18 anni, residente a Trecase. Il giovane è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale mentre si trovava in sella al suo scooter. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, il 18enne si sarebbe scontrato con un’automobile in via Pastore. Restano da chiarire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.Il trasporto in ospedaleSul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Torre Annunziata, impegnati negli accertamenti, e i sanitari del 118. Le condizioni del ragazzo sono apparse subito gravissime.Paolo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale del Mare, dove i medici hanno tentato di salvargli la vita sottoponendolo a un intervento chirurgico. Purtroppo, nonostante gli sforzi dei sanitari, il 18enne è deceduto durante l’operazione.Stava andando al lavoroSecondo le prime informazioni, Paolo Lettieri stava raggiungendo il Lido Azzurro, dove lavorava come bagnino. Un ragazzo conosciuto anche per la sua passione per lo sport: giocava infatti nella squadra di basket di Torre Annunziata.La notizia della sua morte ha rapidamente fatto il giro della comunità e dei social, dove in queste ore si stanno moltiplicando i messaggi di cordoglio per la scomparsa del giovane.Gli agenti del Commissariato continuano gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto in via Pastore.