Aghi di metallo nei grissini: ritirati dagli scaffali

Il ministero della Salute raccomanda ai consumatori che abbiano acquistato il prodotto di non consumarlo

Un ago metallico da cucito rinvenuto all’interno di una confezione ha fatto scattare il richiamo precauzionale di un lotto di grissini a marchio «Lingue di Pane», prodotto da Pan dei Massi - Forneria Piemontese. L’allerta riguarda unicamente uno specifico lotto del prodotto, venduto in confezioni da 180 grammi. Il richiamo è stato pubblicato sul portale del ministero della Salute nella sezione dedicata agli Avvisi di sicurezza e si è reso necessario dopo la segnalazione della presenza di un corpo estraneo metallico all’interno del prodotto. Si tratta, nello specifico, di un ago utilizzato per cucire, elemento che potrebbe rappresentare un serio pericolo per i consumatori qualora venisse ingerito.Il provvedimento riguarda esclusivamente il lotto 30.11.26, con termine minimo di conservazione fissato al 30 novembre 2026. Il prodotto interessato è stato realizzato nello stabilimento della Giovanni Cane Srl, ad Alessandria.L'azienda e le autorità hanno disposto il ritiro del lotto dagli scaffali come misura precauzionale, con l'obiettivo di evitare ulteriori rischi per i consumatori. Non si tratta quindi di un richiamo generalizzato dell’intera produzione: l’avviso interessa soltanto il lotto indicato nella comunicazione ufficiale.Il ministero della Salute raccomanda ai consumatori che abbiano acquistato il prodotto di non consumarlo. La confezione eventualmente già presente in casa dovrà essere riportata al punto vendita presso il quale è stata acquistata, anche nel caso in cui il prodotto appaia integro e non presenti anomalie visibili.La presenza di un oggetto metallico all’interno di un alimento può infatti provocare lesioni alla bocca, alla gola e all’apparato digerente, oltre a comportare un rischio particolarmente grave in caso di ingestione accidentale.È quindi importante controllare attentamente le confezioni di «Lingue di Pane» eventualmente acquistate e verificare il numero di lotto e la data indicati sull’etichetta. Solo il lotto 30.11.26 è interessato dal richiamo; per tutti gli altri lotti, l’avviso non dispone il ritiro sulla base delle informazioni contenute nella comunicazione.Il caso conferma l’importanza delle procedure di controllo e tracciabilità nella filiera alimentare, che consentono di individuare rapidamente i prodotti potenzialmente a rischio e di intervenire con il ritiro dal mercato. I consumatori in possesso del lotto interessato sono invitati a seguire le indicazioni fornite nell’avviso e a non portare il prodotto in tavola.