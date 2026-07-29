Si schianta con la moto da cross, Manuel non aveva ancora 16 anni

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare

Una tragedia ha sconvolto la comunità di Paupisi, nel Beneventano, dove un ragazzo di appena 15 anni ha perso la vita in un drammatico incidente in moto. Manuel, che avrebbe festeggiato il suo sedicesimo compleanno tra pochi giorni, è deceduto dopo un violento impatto avvenuto nel centro del paese.Secondo le prime ricostruzioni, il giovane era in sella alla sua moto da cross quando, per cause ancora in fase di accertamento, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a schiantarsi contro un muro nei pressi dell'area scolastica di Paupisi.L'impatto si è rivelato devastante. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Le ferite riportate nell'incidente si sono rivelate purtroppo fatali.La dinamica dell'accaduto è ora al vaglio delle forze dell'ordine, che stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per chiarire cosa abbia provocato la perdita di controllo della moto e ricostruire con precisione gli ultimi istanti prima dello schianto.Manuel frequentava l'Istituto Industriale di Benevento ed era molto conosciuto e benvoluto sia nel suo paese sia tra i compagni di scuola. La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, lasciando sotto shock familiari, amici e l'intera comunità sannita.In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia del giovane, colpita da un dolore immenso per una vita spezzata troppo presto, a pochi giorni da un compleanno che avrebbe dovuto segnare un momento di festa e che, invece, si è trasformato in una tragedia.