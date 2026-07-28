Bracciante muore dal caldo mentre raccoglie pomodori

Gli esperti prevedono un deciso ritorno dell'anticiclone africano, con valori termici destinati a superare anche di 7 gradi le medie del periodo

Dopo alcuni giorni caratterizzati da un lieve calo delle temperature, l'Italia si prepara ad affrontare una nuova e intensa ondata di calore. Gli esperti prevedono un deciso ritorno dell'anticiclone africano, con valori termici destinati a superare anche di 7 gradi le medie del periodo e un aumento dell'afa su gran parte della Penisola. L'emergenza caldo, in realtà, non si è mai completamente attenuata e continua a far registrare conseguenze preoccupanti. Nelle ultime ore un bracciante agricolo di 61 anni, di origine algerina, è morto mentre lavorava all'interno di una serra di pomodori a Pachino, nel Siracusano. L'uomo è stato colpito da un arresto cardiaco e, sebbene siano in corso gli accertamenti del caso, non si esclude che le temperature elevate possano aver contribuito al malore.Mentre il caldo torna a intensificarsi, cresce anche il numero di italiani che scelgono la montagna per le vacanze estive. Le località alpine e appenniniche stanno registrando un sensibile incremento delle presenze, spinte dalla ricerca di un clima più fresco rispetto alle città e alle località costiere.Secondo le stime dell'Osservatorio sulla montagna estiva di JFC, nel corso dell'estate 2026 si prevedono circa 7,8 milioni di arrivi, con un aumento del 14,4% rispetto all'anno precedente. Le presenze complessive potrebbero così superare quota 79 milioni, generando un giro d'affari stimato in circa 6,6 miliardi di euro.L'ondata di calore interesserà gran parte del Paese, riportando condizioni di forte disagio soprattutto nei grandi centri urbani, dove afa e temperature elevate renderanno particolarmente difficili le ore centrali della giornata.L'aumento delle temperature non riguarda soltanto la terraferma. Preoccupa anche lo stato dei mari italiani, che continuano a registrare valori superiori alla norma. Il riscaldamento delle acque viene rilevato anche a profondità di circa 40 metri, un fenomeno che potrebbe avere ripercussioni sugli ecosistemi marini e favorire eventi meteorologici sempre più intensi.Le autorità sanitarie raccomandano di limitare le attività all'aperto nelle ore più calde, bere molta acqua, evitare l'esposizione diretta al sole e prestare particolare attenzione alle persone anziane, ai bambini, ai lavoratori esposti alle alte temperature e ai soggetti più fragili.La nuova fase di caldo intenso dovrebbe accompagnare l'Italia per diversi giorni, riportando condizioni tipicamente africane su gran parte del territorio nazionale.