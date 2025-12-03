Violenza sulle donne, via ai centri di recupero per gli uomini

Il Consiglio comunale di Napoli ha approvato all’unanimità la presa d’atto del finanziamento regionale di 102.492,32 euro destinato all’istituzione e al funzionamento di un Centro per Uomini Autori di Violenza domestica e di genere (CUAV). Il contributo è stato assegnato attraverso il Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 1314 del 1° agosto 2025.

Un intervento strategico nella prevenzione della violenza di genere

Secondo quanto comunica Palazzo San Giacomo, l’attivazione del CUAV rappresenta un tassello innovativo nelle politiche comunali di prevenzione e contrasto alla violenza di genere. Il centro sarà focalizzato su percorsi di responsabilizzazione e cambiamento rivolti a uomini che hanno commesso comportamenti violenti, con l’obiettivo di ridurre la recidiva e promuovere relazioni basate sul rispetto.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio quadro delle politiche sociali cittadine orientate alla tutela della comunità, alla protezione delle vittime e alla diffusione di modelli relazionali non violenti.

Avvio del servizio e coordinamento istituzionale

Il finanziamento consentirà di dare avvio concreto al progetto, sviluppato dal Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali. Alla progettazione hanno contribuito operatrici e operatori specializzati, impegnati nella definizione dei percorsi di intervento e delle modalità operative del centro.