Via alle assunzioni da Happy Casa in tutta Italia

Happy Casa Store prosegue il proprio piano di espansione con nuove aperture sul territorio nazionale e numerose opportunità di lavoro. Dopo l’inaugurazione di diversi punti vendita in Veneto, Toscana e Abruzzo, la catena è pronta ad ampliare la sua presenza anche nel Lazio. Parallelamente, proseguono le ricerche di personale per i negozi già attivi da Nord a Sud Italia, contribuendo così alla crescita occupazionale nel settore retail.
Sviluppo della rete vendita e nuova apertura nel Lazio
Il marchio, che conta circa 160 punti vendita distribuiti in 17 regioni, consolida la propria presenza attraverso un programma di ampliamento costante. Una nuova apertura è prevista ad Aprilia, nel Lazio, con inaugurazione fissata per giovedì 4 dicembre.
La nuova sede si aggiunge ai negozi recentemente inaugurati a Rovigo (presso il centro commerciale La Fattoria), Prato, Conegliano e L’Aquila (Bazzano). L’azienda continua a valutare nuovi immobili in varie aree del Paese, segno di una strategia di crescita destinata a proseguire nel tempo.
L’ampliamento della rete commerciale determina un incremento dei posti di lavoro sia nelle città che ospitano nuovi store, sia in quelle dove la catena è già presente.
Posizioni aperte in Happy Casa Store
Attualmente sono attive diverse selezioni per assunzioni in numerosi punti vendita.
Addetti alla vendita
La ricerca riguarda principalmente addetti vendita da inserire nei negozi di:
Puglia
Calabria
Lazio
Friuli Venezia Giulia
Piemonte
Lombardia
Emilia-Romagna
Veneto
Vice Store Manager
Per il potenziamento dell’area vendite, la catena seleziona anche vice responsabili di negozio, in particolare nelle sedi di:
Ferrara
Livorno
Rovigo
Saluzzo
Cassino
Altri profili ricercati
Sono inoltre disponibili opportunità per:
manutentori
impiegati presso la sede centrale
tirocinanti in vari reparti