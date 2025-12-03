Via alle assunzioni da Happy Casa in tutta Italia

Happy Casa Store prosegue il proprio piano di espansione con nuove aperture sul territorio nazionale e numerose opportunità di lavoro. Dopo l’inaugurazione di diversi punti vendita in Veneto, Toscana e Abruzzo, la catena è pronta ad ampliare la sua presenza anche nel Lazio. Parallelamente, proseguono le ricerche di personale per i negozi già attivi da Nord a Sud Italia, contribuendo così alla crescita occupazionale nel settore retail.

Sviluppo della rete vendita e nuova apertura nel Lazio

Il marchio, che conta circa 160 punti vendita distribuiti in 17 regioni, consolida la propria presenza attraverso un programma di ampliamento costante. Una nuova apertura è prevista ad Aprilia, nel Lazio, con inaugurazione fissata per giovedì 4 dicembre.

La nuova sede si aggiunge ai negozi recentemente inaugurati a Rovigo (presso il centro commerciale La Fattoria), Prato, Conegliano e L’Aquila (Bazzano). L’azienda continua a valutare nuovi immobili in varie aree del Paese, segno di una strategia di crescita destinata a proseguire nel tempo.

L’ampliamento della rete commerciale determina un incremento dei posti di lavoro sia nelle città che ospitano nuovi store, sia in quelle dove la catena è già presente.

Posizioni aperte in Happy Casa Store

Attualmente sono attive diverse selezioni per assunzioni in numerosi punti vendita.

Addetti alla vendita

La ricerca riguarda principalmente addetti vendita da inserire nei negozi di:

Puglia

Calabria

Lazio

Friuli Venezia Giulia

Piemonte

Lombardia

Emilia-Romagna

Veneto

Vice Store Manager

Per il potenziamento dell’area vendite, la catena seleziona anche vice responsabili di negozio, in particolare nelle sedi di:

Ferrara

Livorno

Rovigo

Saluzzo

Cassino

Altri profili ricercati

Sono inoltre disponibili opportunità per:

manutentori

impiegati presso la sede centrale

tirocinanti in vari reparti