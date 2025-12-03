“Tutelami così come sono”, a Poggiomarino il convegno per la Giornata Mondiale della Disabilità

In occasione della Giornata Mondiale della Disabilità, si è tenuto oggi a Poggiomarino il convegno “Tutelami così come sono”. Ad ospitare l’evento l’Auditorium dell’Istituto Comprensivo 1 “Capoluogo” di Poggiomarino al plesso “Giovanni Falcone”. L’iniziativa, fortemente voluta dalla Dirigente scolastica Antonietta Ottaiano, ha rappresentato un importante momento di riflessione e condivisione sui temi dell’inclusione, della tutela e del riconoscimento dell’unicità di ogni persona, al di là delle etichette diagnostiche.

Dopo i saluti istituzionali della stessa dirigente, del Commissario Straordinario del Comune di Poggiomarino, Gabriella D’Orso, e di Valerio Di Mauro, Presidente del Lions Club San Giuseppe Vesuviano Host, si sono susseguiti interventi di profondo spessore. Maria Speranza Iossa, tutore MSNA e coordinatrice SAI-MNSA “Casa Isabel”, ha evidenziato il valore della protezione dei minori fragili nel rispetto delle loro specificità. Tiziana Acanfora, psicoterapeuta e responsabile di Colibrì, ha invece sottolineato quanto sia fondamentale per ogni bambino sentirsi accolto, ascoltato e rispettato nel proprio vissuto emotivo e cognitivo.

La moderazione è affidata alla dirigente scolastica Tiziana Faiella della secondaria di primo grado Ceschelli di San Giuseppe Vesuviano, componente delal Circoscrizione 3 per Autismo e Inclusione, mentre Giulia Montella, Presidente appunto della Circoscrizione 3 ha tirato le conclusioni della ricca mattinata. Il convegno ha ribadito con forza l’importanza di una collaborazione sinergica tra scuola, famiglie e territorio, per garantire ad ogni alunno non solo il diritto allo studio, ma anche quello ad essere visto, riconosciuto e tutelato per ciò che è: una persona unica e irripetibile.