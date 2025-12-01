Telecamere, fondi anche nel Nolano ed a Striano

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha comunicato l’approvazione della graduatoria definitiva relativa ai progetti presentati dai Comuni per l’installazione di nuovi sistemi di videosorveglianza, cofinanziati dal Ministero dell’Interno. Il provvedimento rientra nella strategia nazionale per il potenziamento della sicurezza urbana e la prevenzione dei reati.

Un investimento mirato per la sicurezza del territorio

L’iniziativa, promossa dal Ministero dell’Interno e coordinata territorialmente dalle Prefetture, ha l’obiettivo di rafforzare la tutela delle comunità locali attraverso tecnologie avanzate di controllo e monitoraggio. I progetti ammessi al finanziamento sono infatti analizzati in sede di Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e selezionati sulla base di parametri oggettivi, tra cui densità abitativa e indice di delittuosità. La procedura ha consentito un’allocazione delle risorse calibrata sulle reali esigenze dei singoli territori.

I Comuni finanziati

Su 31 richieste provenienti dall’area metropolitana di Napoli, 28 Comuni sono stati quindi inseriti in graduatoria. Tra questi, risultano infatti finanziati i progetti di Caivano, Striano, Quarto, Castello di Cisterna, Camposano, San Sebastiano al Vesuvio, Sant’Antonio Abate e Lettere. L’accesso ai fondi permetterà di avviare l’installazione di infrastrutture di videosorveglianza di nuova generazione, sviluppate nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e con il coordinamento delle forze dell’ordine.

Un intervento strategico per città più sicure

L’adozione di sistemi di videosorveglianza non ha una mera funzione repressiva, ma rappresenta un efficace strumento di prevenzione contro reati e comportamenti che incidono sulla vivibilità urbana, come furti, atti vandalici e fenomeni di microcriminalità. Il progetto conferma l’impegno congiunto di istituzioni nazionali e amministrazioni locali nel migliorare la qualità della vita dei cittadini e nel promuovere contesti urbani più sicuri e resilienti.