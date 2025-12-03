Stragiovani 2025, esplosione di energia giovanile nel cuore della Strapoggiomarino

Nella mattinata del 30 novembre, all’interno della stessa, coinvolgente cornice della Strapoggiomarino, è andata in scena la prima edizione della STRAGIOVANI, un evento pensato e voluto per dare spazio, voce ed entusiasmo ai più piccoli.
Un debutto straordinario, che ha visto oltre 130 bambini e ragazzi correre, sorridere e vivere una mattinata indimenticabile nel segno dello sport e della condivisione.

Una collaborazione che vale 12 anni

La Stragiovani nasce da una sinergia consolidata: quella tra La Fenice Club ASD e Joy of Running, una collaborazione che da dodici anni porta avanti iniziative sportive, sociali e aggregative per il territorio.
Questa prima edizione è stata il naturale frutto di un percorso condiviso, fatto di fiducia reciproca, impegno costante e un’unica visione: mettere al centro i giovani e favorire la diffusione di valori sani attraverso lo sport.

Un fiume di maglie colorate in Via Roma

Alle 10.30, Via Roma si è trasformata in un vivace tappeto di energia. Bambini e adolescenti, accompagnati dalle loro famiglie, hanno preso parte alla corsa dedicata esclusivamente a loro, rendendo la strada principale di Poggiomarino un luogo pulsante di entusiasmo e sorrisi.
Una macchia gialla – quella della Fenice Club – si è mescolata con l’energia della Joy of Running, creando un’atmosfera unica, piena di vita e appartenenza.

Un messaggio che va oltre la corsa

La Stragiovani non è stata solo un evento sportivo, ma un segnale forte: investire nei giovani significa investire nel futuro. Attraverso lo sport si costruiscono comunità, si insegnano rispetto, impegno, fair play, e si offre ai ragazzi un’opportunità concreta di crescere in un ambiente positivo.

Grazie a tutti

Un ringraziamento speciale va a tutti i partecipanti, alle famiglie, allo staff delle due associazioni, ai volontari e alla cittadinanza che ha sostenuto e applaudito l’iniziativa.
Un grazie anche a Joy of Running, che da ben 12 anni cammina – e corre – accanto a La Fenice Club ASD, rendendo possibile tutto questo.

