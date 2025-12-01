Sta per lanciarsi sotto al treno, carabiniere lo tiene in vita

Un appuntato in servizio presso la centrale operativa dei Carabinieri di Colleferro, alle porte di Roma, si è distinto nei giorni scorsi per un intervento che ha unito professionalità, lucidità e umanità. Il suo comportamento ha permesso di evitare un epilogo drammatico e di mettere in salvo un giovane in grave difficoltà emotiva.

La chiamata al 112 e la gestione dell’emergenza

Il ragazzo, in una condizione di forte fragilità, aveva contattato il 112 manifestando l’intenzione di compiere un gesto estremo nei pressi della stazione ferroviaria locale. La segnalazione è giunta alla centrale, dove l’operatore di turno ha immediatamente assunto il controllo della situazione.

Con tono calmo, fermezza e capacità di ascolto, il carabiniere è riuscito a instaurare un dialogo diretto con il giovane, mantenendolo in linea e cercando di rassicurarlo. Nel frattempo, ha coordinato l’intervento di una pattuglia sul territorio.

L’arrivo dei militari e la messa in sicurezza del giovane

Grazie al dialogo prolungato e alla gestione efficace dei tempi, i carabinieri inviati sul posto sono riusciti a raggiungere rapidamente il giovane, trovandolo nei pressi della stazione. È stato quindi messo in sicurezza e affidato alle cure necessarie.

Un esempio di servizio alla comunità

L’intervento mostra in modo concreto come la prontezza operativa e l’attenzione umana possano fare la differenza nei momenti più delicati. L’episodio riflette la missione quotidiana dell’Arma: tutelare le persone, proteggere chi si trova in condizioni di vulnerabilità e intervenire con tempestività anche quando la minaccia riguarda la salute e la sicurezza di un singolo cittadino.