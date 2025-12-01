Spari e incendio in autostrada, rubati due milioni dal portavalori

Un commando armato ha messo a segno questa mattina un assalto a un portavalori in Calabria, in provincia di Reggio, all’interno di una galleria dell’autostrada A2 del Mediterraneo. L’obiettivo era un mezzo della Sicurtransport che viaggiava in direzione nord, nel tratto compreso tra gli svincoli di Scilla e Bagnara.

Il modus operandi della banda

Secondo le prime ricostruzioni, i rapinatori hanno preparato l’azione bloccando la carreggiata con due automobili incendiate, creando un tappo che impedisse ogni movimento al portavalori e agli altri veicoli in transito.

Durante il blitz sono stati esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco, ma non risultano persone ferite.

Il bottino: circa due milioni di euro

Le verifiche in corso indicano che la somma sottratta potrebbe aggirarsi intorno ai due milioni di euro, ma la quantificazione esatta è ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori.

Indagini in corso

Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato e i Vigili del Fuoco, impegnati nello spegnimento dei veicoli incendiati e nella messa in sicurezza della galleria. La zona è quindi isolata per consentire i rilievi e ricostruire ogni fase dell’assalto.

Gli investigatori stanno analizzando le telecamere presenti lungo il tratto autostradale e verificando eventuali vie di fuga utilizzate dal gruppo armato.