Sindaco aggredito in strada

Momenti di forte tensione ad Avella, dove il sindaco Vincenzo Biancardi è stato coinvolto in un acceso confronto con un cittadino nella piazza del paese. Secondo quanto ricostruito, la discussione sarebbe nata attorno al nuovo Piano Urbanistico Comunale e avrebbe rapidamente assunto toni preoccupanti, al punto che alcune persone presenti sono intervenute per evitare un’aggressione fisica ai danni del primo cittadino. Nel mirino anche l’assessore Luigi Biancardi, anch’egli presente sul posto.

L’intervento di carabinieri e sanitari

A seguito dell’episodio, sono arrivati in piazza i carabinieri e un’ambulanza del 118 per soccorrere il cittadino coinvolto, che si trovava in evidente stato di agitazione. Le forze dell’ordine stanno raccogliendo le testimonianze e ricostruendo l’esatta dinamica dei fatti.

La reazione dell’amministrazione comunale

La vicesindaca Anna Alaia ha espresso una condanna netta dell’accaduto, definendo l’episodio un gesto grave e inaccettabile che colpisce l’intera comunità di Avella. Alaia ha sottolineato come minacce, intimidazioni e comportamenti aggressivi non possano sostituire il confronto civile e il rispetto delle istituzioni. Ha ribadito che il dissenso deve essere espresso attraverso il dialogo e gli strumenti democratici, mai tramite l’uso della forza o atteggiamenti offensivi.

La vicesindaca ha inoltre informato che sono già presentate denunce formali e ha auspicato un intervento deciso della magistratura affinché chi ha commesso tali atti sia chiamato a risponderne. Ha infine manifestato solidarietà ai dipendenti comunali che, all’uscita dal lavoro, si sono ritrovati coinvolti in una situazione di forte tensione. Un ringraziamento è rivolto alla Polizia Municipale e alle altre forze dell’ordine per la tempestività e la professionalità dimostrate nel riportare la calma e garantire la sicurezza pubblica.