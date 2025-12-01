Si schianta sull’A2 e muore

Un nuovo incidente mortale si è verificato nel pomeriggio sull’A2 del Mediterraneo, nel tratto compreso tra Battipaglia ed Eboli in direzione nord. Un uomo del posto, noto appassionato di caccia, ha perso la vita dopo essere finito fuori carreggiata mentre viaggiava da solo. Si tratta del quarto decesso registrato lungo l’autostrada nell’arco di un mese, un dato che riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza della tratta.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli inquirenti, il veicolo avrebbe iniziato a sbandare senza apparenti cause esterne. L’auto è poi uscita dalla sede stradale e il conducente sarebbe stato sbalzato all’esterno durante l’impatto. La caduta sull’asfalto gli ha provocato traumi estremamente gravi e lesioni da abrasione. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Nell’incidente risulta coinvolta anche una seconda vettura, sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire l’esatta dinamica e definire eventuali responsabilità.