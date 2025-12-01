Scoperte 11mila bottiglie di liquore rubate

La Guardia di Finanza di Salerno ha sequestrato più di 11.000 bottiglie di liquori Campari e spumanti Cinzano risultati rubati dallo stabilimento Campari di Novi Ligure nel maggio 2025. L’operazione, condotta dal Comando Provinciale, ha permesso di intercettare un vasto quantitativo di alcolici destinati alla distribuzione illegale.

Il deposito individuato nel Salernitano

Le Fiamme Gialle di Nocera Inferiore hanno scoperto, nel comune di Sant’Egidio del Monte Albino, un immobile adibito a deposito riconducibile a una società di commercio all’ingrosso di prodotti alimentari con sede a Napoli. All’interno del capannone erano stoccati interi lotti di alcolici privi di documentazione fiscale, elemento che ha immediatamente sollevato sospetti sulla provenienza della merce.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato la presenza di contrassegni di Stato contraffatti. L’analisi visiva e tattile dei sigilli ha confermato che molti di essi erano falsificati, con l’evidente scopo di eludere il pagamento delle accise.

Sequestro e contestazioni

In totale sono stati sequestrati 8.450 litri di prodotti alcolici, equivalenti a oltre 11.000 bottiglie. Se immessa sul mercato, la merce avrebbe generato un’evasione di imposta stimata in circa 15.000 euro.

Il titolare della società coinvolta, un imprenditore residente nel Beneventano, è stato denunciato per contraffazione di sigilli dello Stato, sottrazione di prodotti alcolici al pagamento dell’accisa e ricettazione. Le indagini proseguono per chiarire la filiera della distribuzione illecita e accertare eventuali responsabilità aggiuntive.