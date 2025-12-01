Ritorna il maltempo, è Allerta Meteo

La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità Gialla per temporali, valido dalle 23:59 di oggi alle 23:59 di domani, lungo l’intera fascia costiera regionale, dal casertano al Cilento. La decisione arriva dopo le valutazioni del Centro Funzionale regionale, che segnala un quadro meteorologico instabile e caratterizzato da elevata incertezza previsionale.

Temporali improvvisi e fenomeni intensi

Le condizioni attese comprendono temporali a rapida evoluzione, anche di forte intensità, con possibili raffiche di vento, fulmini e grandinate. Le precipitazioni potrebbero causare danni alle coperture, alle strutture provvisorie e alla vegetazione.

Zone interessate dall’allerta

L’avviso riguarda in particolare le seguenti aree di allerta della Campania:

Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana, Zona 3: Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini, Zona 5: Tusciano e Alto Sele, Zona 6: Piana del Sele e Alto Cilento, Zona 8: Basso Cilento

Rischio idrogeologico: gli scenari possibili

Le piogge improvvise potrebbero determinare:

ruscellamenti superficiali e trasporto di detriti

innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua minori con possibili inondazioni delle aree limitrofe

allagamenti di locali interrati e piani terra

scorrimento d’acqua sulle carreggiate e rigurgito delle reti fognarie

caduta massi e fenomeni franosi nelle zone più vulnerabili

Le raffiche di vento e la grandine potrebbero provocare ulteriori danni a coperture, strutture temporanee, alberature e rami.

Le raccomandazioni della Protezione civile

La Regione invita le autorità locali ad attivare i Centri Operativi Comunali (COC) e a predisporre tutte le misure di prevenzione, sia strutturali che non strutturali. È richiesto inoltre un monitoraggio costante del verde pubblico e un’attenzione particolare agli aggiornamenti della Sala Operativa Regionale Unificata.