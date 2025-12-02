Retata all’alba, sgominato intero clan di camorra

Dalle prime luci dell’alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo un’articolata misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di 21 indagati. Il provvedimento comprende 19 ordinanze di custodia cautelare in carcere – tra cui 5 soggetti già detenuti – e 2 arresti domiciliari.
Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, ricettazione ed evasione, tutti reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.
Secondo gli investigatori, gli arrestati avrebbero operato nell’ambito del clan Licciardi, storicamente parte dell’“Alleanza di Secondigliano”, una delle realtà criminali più radicate e influenti nel panorama camorristico napoletano.