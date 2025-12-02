Retata all’alba, sgominato intero clan di camorra

Dalle prime luci dell’alba i Carabinieri del Comando Provinciale di Napoli stanno eseguendo un’articolata misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia partenopea, nei confronti di 21 indagati. Il provvedimento comprende 19 ordinanze di custodia cautelare in carcere – tra cui 5 soggetti già detenuti – e 2 arresti domiciliari.

Gli indagati sono ritenuti gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, estorsione, accesso indebito a dispositivi di comunicazione da parte di detenuti, ricettazione ed evasione, tutti reati aggravati dal metodo e dalle finalità mafiose.

Secondo gli investigatori, gli arrestati avrebbero operato nell’ambito del clan Licciardi, storicamente parte dell’“Alleanza di Secondigliano”, una delle realtà criminali più radicate e influenti nel panorama camorristico napoletano.

Parto in casa, muore il neonato

Concorsi pubblici per 4000 assunzioni in scadenza a dicembre

Angela trovata senza vita in casa con una ferita alla testa

Blitz nella notte: famiglia trovata con 204mila euro, armi e orologi di lusso

La fiamma olimpica in Campania: ecco tutte le date e le città

Ecco il nuovo Bonus Bollette del 2026: a quanto ammonta

Rapina in tabaccheria, i dipendenti lo bloccano e lo fanno arrestare

Rapine sull’Asse Mediano, bloccato 18enne con il volto coperto

Facebook-f Instagram