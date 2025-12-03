Rapine a due supermercati, bandito preso a Torre

Un uomo di 49 anni, residente a Torre Annunziata, arrestato dalla Poliziacon l’accusa di essere uno dei due autori di due rapine avvenute lo scorso 6 maggio ai danni dei supermercati Decò di Torre Annunziata e Torre del Greco. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due rapinatori erano armati di pistola e avevano minacciato i dipendenti, impossessandosi del denaro presente nelle casse. Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso di identificare il sospettato, coordinato dal procuratore Nunzio Fragliasso, a cui sono contestati i reati di rapina pluriaggravata in concorso.

Il 49enne è tradotto nel carcere di Poggioreale a Napoli, in attesa delle successive fasi dell’indagine.