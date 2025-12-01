Preso ladro di pappagalli

La Polizia Locale di Afragola, diretta dal comandante colonnello Antonio Piricelli, ha portato a termine un’indagine che ha visto protagonista un caso insolito: il furto di un pappagallo. Tutto ha avuto inizio con la denuncia presentata da un cittadino, che si è rivolto alle autorità dopo aver scoperto la scomparsa del proprio animale domestico. Immediatamente gli agenti hanno avviato le attività investigative, finalizzate sia a rintracciare il volatile sia a individuare eventuali responsabili. L’azione della Polizia Locale ha compreso una serie di verifiche mirate, sopralluoghi e accertamenti incrociati, che hanno consentito di ricostruire la vicenda e circoscrivere le responsabilità.

Dalle indagini è emerso un cittadino ritenuto il presunto autore del furto. Il pappagallo è recuperato e restituito al legittimo proprietario, che ha potuto riabbracciare il proprio animale dopo il disagio subìto.

Il responsabile del furto è denunciato all’autorità giudiziaria in libertà, a conclusione di un’operazione che sottolinea l’efficacia dell’azione preventiva e investigativa della Polizia Locale di Afragola. Il colonnello Piricelli e il suo comando hanno evidenziato come il tempestivo intervento e la collaborazione con la cittadinanza siano fondamentali per garantire sicurezza e tutela dei beni dei cittadini, anche in casi di minore rilevanza, ma non per questo meno importanti.