Paura in aereo: atterraggio di emergenza per i calciatori del Napoli

Momenti di tensione per la delegazione del Napoli in viaggio verso Milano per partecipare al Gran Galà del Calcio. L’aereo che trasportava giocatori e staff ha infatti effettuato un atterraggio d’emergenza a causa di un’avaria segnalata dagli strumenti di bordo. La notizia è stata diffusa dal giornalista Carlo Alvino, che ha raccontato quanto accaduto attraverso i propri canali social.

Secondo quanto riferito, durante il volo si sarebbe attivata una spia che indicava una possibile mancata apertura del carrello di atterraggio. Sebbene l’allarme si sia poi rivelato un falso segnale dovuto a un malfunzionamento, la situazione ha generato attimi di comprensibile apprensione tra i presenti. L’equipaggio ha seguito le procedure di sicurezza previste, preferendo un atterraggio precauzionale per verificare lo stato dell’aereo e assicurare l’incolumità dei passeggeri.

“Attimi di paura a bordo dell’aereo che portava gli azzurri al Gran Galà del calcio a Milano. Atterraggio di emergenza per una spia difettosa che segnalava la mancata apertura del carrello. Tutto si è risolto solo con un po’ di ansia…”, ha scritto Alvino.

Una volta a terra, i controlli tecnici hanno confermato l’origine del problema, consentendo alla delegazione di proseguire regolarmente il proprio programma. L’episodio, pur risoltosi senza conseguenze, ha inevitabilmente attirato l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori, vista la presenza a bordo di molti dei protagonisti della stagione azzurra.