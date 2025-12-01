Pagamenti Inps di dicembre: date di pensioni, Assegno Unico e d’Inclusione e Naspi

Il mese di dicembre rappresenta un periodo strategico per chi riceve prestazioni INPS. Le festività e le esigenze economiche di fine anno portano spesso a un anticipo dei pagamenti, ma ogni misura segue un calendario specifico che può variare per modalità di accredito e per eventuali verifiche aggiuntive. Di seguito è disponibile il quadro completo delle date di pagamento INPS per dicembre 2025, con indicazioni utili per monitorare gli accrediti e gestire eventuali ritardi.
Pensioni dicembre 2025: quando arrivano accrediti e pagamenti in posta
Accredito su conto corrente
Tutti i pensionati che ricevono la pensione tramite conto bancario o postale vedranno l’importo disponibile dal 1° dicembre 2025.
Questa modalità è la più regolare e difficilmente presenta slittamenti.
Ritiro in contanti presso gli sportelli postali
Per chi ritira la pensione in posta, viene rispettata la consueta distribuzione alfabetica per evitare code e concentrazioni di utenti:
Iniziale del cognome Data
A – B 1 dicembre
C – D 2 dicembre
E – K 3 dicembre
L – O 4 dicembre
P – R 5 dicembre
S – Z 6 dicembre
Assegno Unico dicembre 2025: date, possibili anticipi e pagamenti speciali
L’Assegno Unico prevede due fasce di pagamento distinte:
Pagamenti ordinari
Gli accrediti regolari sono previsti il 17 e il 19 dicembre 2025, con la possibilità di un anticipo al 16 dicembre, pratica non garantita ma frequente nei mesi natalizi per agevolare le famiglie.
Pagamenti con variazioni o nuove domande
Le erogazioni relative a situazioni che richiedono ulteriori verifiche sono attese dal 22 dicembre in poi, con possibili accrediti anche nei giorni successivi al Natale.
Rientrano in questa categoria:
aggiornamenti dell’ISEE,
ricalcoli,
variazioni del nucleo familiare,
prime richieste dell’assegno.
NASpI e DIS-COLL dicembre 2025: quando arriva l’indennità di disoccupazione
Le indennità di disoccupazione seguono la consueta tempistica: i pagamenti vengono effettuati tra il 9 e il 12 dicembre 2025.
Piccole variazioni tra un beneficiario e l’altro sono normali, poiché l’erogazione dipende dalla data di elaborazione della mensilità precedente.
Assegno di Inclusione dicembre 2025: possibili anticipi per le festività
L’Assegno di Inclusione prevede a dicembre una gestione più rapida rispetto ai mesi ordinari.
Prima ricarica del mese: prevista intorno al 12 dicembre 2025.
Ciclo mensile ordinario: possibilità di anticipo il 19 dicembre, oppure accredito nella finestra 22–23 dicembre.
Questa misura è tra le più monitorate dalle famiglie, soprattutto nelle settimane che precedono le festività natalizie.
Supporto Formazione e Lavoro dicembre 2025: finestre di pagamento previste
Il Supporto Formazione e Lavoro, sulla base degli andamenti dei mesi precedenti, dovrebbe seguire queste tempistiche:
nessun pagamento prima del 15 dicembre;
accrediti per i cicli ordinari nella settimana del 22 dicembre.
Gli scostamenti dipendono dalla validazione delle attività mensili e dal regolare svolgimento dei percorsi formativi.
Carta Acquisti dicembre 2025: nessun accredito previsto
La Carta Acquisti non prevede ricariche nel mese di dicembre. Il contributo bimestrale viene infatti erogato nel mese di novembre e il ciclo successivo riprenderà a gennaio.