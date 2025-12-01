Pagamenti Inps di dicembre: date di pensioni, Assegno Unico e d’Inclusione e Naspi

Il mese di dicembre rappresenta un periodo strategico per chi riceve prestazioni INPS. Le festività e le esigenze economiche di fine anno portano spesso a un anticipo dei pagamenti, ma ogni misura segue un calendario specifico che può variare per modalità di accredito e per eventuali verifiche aggiuntive. Di seguito è disponibile il quadro completo delle date di pagamento INPS per dicembre 2025, con indicazioni utili per monitorare gli accrediti e gestire eventuali ritardi.

Pensioni dicembre 2025: quando arrivano accrediti e pagamenti in posta

Accredito su conto corrente

Tutti i pensionati che ricevono la pensione tramite conto bancario o postale vedranno l’importo disponibile dal 1° dicembre 2025.

Questa modalità è la più regolare e difficilmente presenta slittamenti.

Ritiro in contanti presso gli sportelli postali

Per chi ritira la pensione in posta, viene rispettata la consueta distribuzione alfabetica per evitare code e concentrazioni di utenti:

Iniziale del cognome Data

A – B 1 dicembre

C – D 2 dicembre

E – K 3 dicembre

L – O 4 dicembre

P – R 5 dicembre

S – Z 6 dicembre

Assegno Unico dicembre 2025: date, possibili anticipi e pagamenti speciali

L’Assegno Unico prevede due fasce di pagamento distinte:

Pagamenti ordinari

Gli accrediti regolari sono previsti il 17 e il 19 dicembre 2025, con la possibilità di un anticipo al 16 dicembre, pratica non garantita ma frequente nei mesi natalizi per agevolare le famiglie.

Pagamenti con variazioni o nuove domande

Le erogazioni relative a situazioni che richiedono ulteriori verifiche sono attese dal 22 dicembre in poi, con possibili accrediti anche nei giorni successivi al Natale.

Rientrano in questa categoria:

aggiornamenti dell’ISEE,

ricalcoli,

variazioni del nucleo familiare,

prime richieste dell’assegno.

NASpI e DIS-COLL dicembre 2025: quando arriva l’indennità di disoccupazione

Le indennità di disoccupazione seguono la consueta tempistica: i pagamenti vengono effettuati tra il 9 e il 12 dicembre 2025.

Piccole variazioni tra un beneficiario e l’altro sono normali, poiché l’erogazione dipende dalla data di elaborazione della mensilità precedente.

Assegno di Inclusione dicembre 2025: possibili anticipi per le festività

L’Assegno di Inclusione prevede a dicembre una gestione più rapida rispetto ai mesi ordinari.

Prima ricarica del mese: prevista intorno al 12 dicembre 2025.

Ciclo mensile ordinario: possibilità di anticipo il 19 dicembre, oppure accredito nella finestra 22–23 dicembre.

Questa misura è tra le più monitorate dalle famiglie, soprattutto nelle settimane che precedono le festività natalizie.

Supporto Formazione e Lavoro dicembre 2025: finestre di pagamento previste

Il Supporto Formazione e Lavoro, sulla base degli andamenti dei mesi precedenti, dovrebbe seguire queste tempistiche:

nessun pagamento prima del 15 dicembre;

accrediti per i cicli ordinari nella settimana del 22 dicembre.

Gli scostamenti dipendono dalla validazione delle attività mensili e dal regolare svolgimento dei percorsi formativi.

Carta Acquisti dicembre 2025: nessun accredito previsto

La Carta Acquisti non prevede ricariche nel mese di dicembre. Il contributo bimestrale viene infatti erogato nel mese di novembre e il ciclo successivo riprenderà a gennaio.